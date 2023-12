Alunos de SBO ganham carreata em viatura do Corpo de Bombeiros após premiação

A rotina da Escola Estadual Professora Neuza Maria Nazatto de Carvalho, em Santa Bárbara D´Oeste, será alterada na segunda-feira (11). Isso porque a unidade prepara uma recepção digna de figuras históricas ou de astronautas que pisaram na Lua a dois estudantes que acabam de conquistar o título de campeões da 50ª Jornada de Foguetes, organizada pela Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA). Depois da chegada à escola, eles seguem em carreata pela cidade na viatura do Corpo de Bombeiros.

Os vitoriosos foram os estudantes Rafael Marques Depizzol e Henrique Rodrigues Vital, do 8º ano do Ensino Fundamental. Na competição, eles foram acompanhados pela professora Melissa Carolina Pereira.

A diretora da unidade, professora Elisiana Bratifische Brígida, conta que a participação dos estudantes na Jornada de Foguetes também é resultado do acompanhamento dos professores Solange Cristina Gazola Milan e Edvaldo Milan ao longo do ano. A Jornada de Foguetes aconteceu em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, nos dias 4 e 7 de dezembro, e contou com a participação de 59 equipes de diferentes regiões do Brasil.

Elisiana destaca a parceria com uma escola particular da cidade vizinha, o Colégio Americana, que apoiou os estudantes da rede pública com uma “carona” para o estado do Rio de Janeiro. Os vizinhos também voltaram com boas notícias da competição. Os estudantes americanenses Lara Carlton Frizoni, Felipe Maretinez de Carvalho e Natália Barbeiro Rodrigues foram acompanhados pela professora Solange Cristina Gazola Milan e garantiram classificação nacional na Jornada.

“Na segunda-feira faremos a carreata para receber nossos estudantes e posteriormente homenageá-los pelo excelente desempenho durante todo o processo que culminou na vitória na Jornada de Foguetes. Na sequência, nós iremos ao Colégio entregar uma carta de agradecimento à diretora pelo apoio no transporte ao Rio de Janeiro”, disse a diretora.

Para o dirigente regional de ensino de Americana, professor Haroldo Ramos Teixeira, a conquista é reflexo do empenho dos professores e da dedicação dos estudantes. “É um orgulho ver a escola pública competindo de igual com as demais redes e conquistar resultados tão positivos. Os docentes da rede pública são comprometidos e empenhados em proporcionar todas as possibilidades aos alunos”, reconhece.

Carreata dos alunos vencedores da Jornada Nacional de Foguetes

Quando: segunda-feira, 11 de dezembro

Horário: a partir das 11h

Local: Escola Estadual Professora Neuza Maria Nazatto

Endereço: rua do Ouro, 1174 – Vila Mollon IV, Santa Bárbara d’Oeste – SP