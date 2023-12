Jornada de Foguetes no Rio tem representantes de Americana e SBO

Cinco estudantes de Americana e Santa Bárbara d’Oeste estão representando suas escolas na Jornada de Foguetes que acontece de 4 a 7 de dezembro em Barra do Piraí, no Rio de Janeiro.

Lara Carlton Frizoni, Felipe Martinez de Carvalho e Natália Barbeiro Rodrigues, juntamente com a professora Solange Cristina Gazola Milan, do Colégio Americana, e Rafael Marques Depizzol e Henrique Rodrigues Vital, com a professora Melissa Carolina Pereira, da Escola Estadual Neuza Nazatto, se destacaram na Copa Americanense de Foguetes.

Além de apresentarem suas habilidades em um cenário nacional, os estudantes terão a oportunidade de compartilhar experiências e enriquecerem seus conhecimentos no campo da ciência e exploração espacial.

“Esses jovens talentos demonstraram um comprometimento excepcional, não apenas na realização de testes de pressão, aerodinâmica e resistência de materiais durante a Mostra Brasileira de Foguetes em suas respectivas escolas, mas também na competição de nível local, a Copa Americanense de Foguetes, que serviu como um palco regional para os estudantes aplicarem seus conhecimentos teóricos em situações práticas, preparando-os ainda mais para os desafios que enfrentarão na Jornada de Foguetes em Barra do Piraí”, destacou a professora Solange Cristina Gazola Milan.

