Após denúncia, Gama encontra drogas escondidas em muro

Equipe da Guarda Municipal de Americana foi informada, via controle, de que foi relatado à corporação que um garoto havia se deslocado até um terreno baldio, no Parque da Liberdade, e deixado dentro de um buraco no muro uma sacola plástica com drogas.

Diante das informações, a equipe foi até o local e observou o referido buraco, localizando a sacola plástica contendo drogas como maconha e cocaína. O adolescente descrito na denúncia não foi localizado. As drogas foram levadas à Central de Polícia Judiciária e apresentadas à autoridade de plantão.

