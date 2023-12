Uma vez que o animal já esteja personalizado, é possível escanear o código QR encontrado no cartão para desfrutar de uma experiência online exclusiva. Cada vez mais digital, o McLanche Feliz oferece um cardápio que está em constante evolução, com opções de baixo teor de sódio, gorduras e açúcares. Os brinquedos já podem ser encontrados nos restaurantes McDonald’s de todo o Brasil, através dos canais de atendimento, seja pelo Peça e Retire, Drive-Tudo ou no próprio restaurante, pelos Totens de autoatendimento e no balcão. Também é possível garantir os brinquedos sem sair de casa, basta pedir pelo app do McDonald’s e aproveitar o McDelivery! Para mais informações sobre essa e outras iniciativas, acesse a página do McLanche Feliz. Leia também sobre Famosos, artes e música Roblox! invade o McLanche Feliz com brinquedos de Adopt Me!PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP