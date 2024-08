O lançamento da candidatura de Giovana Fortunato à Prefeitura de Americana nesta sexta-feira (24) contou com a presença do Ministro da Previdência e Presidente Nacional do PDT, Carlos Lupi, além de outras autoridades, representantes políticos e apoiadores.

Carlos Lupi destacou o papel fundamental de Maria Giovana para Americana. “A Maria Giovana representa a renovação, a vez e a voz da mulher. Ela é uma pessoa preparada e obstinada a servir a população. Vejo a Maria Giovana como a candidata mais qualificada para a Prefeitura de Americana, e ela não será prefeita por vaidade, mas sim para servir ao povo,” afirmou o Ministro.

“Foi uma noite muito especial e emocionante, estou muito feliz por estar com nosso grupo em Americana e por poder apresentar nossas propostas para a cidade, ao lado de tantos apoiadores e também dos candidatos a vereadores”, disse Giovana.

No evento, MGF destacou a urgência de resolver a crise de abastecimento de água em Americana e enfatizou o compromisso de sua gestão em transformar a saúde, o transporte público e a educação.

Sobre Maria Giovana

MGF é empresária, sanitarista e defensora incansável do SUS. Nascida em Americana e mãe de Maria Antônia, ela se tornou a mulher mais votada na história da cidade, com 32.932 votos.

Sua carreira política começou como vereadora, cargo que ocupou de 2016 a 2020, destacando-se por uma atuação ativa e próxima da comunidade.

Em 2018, presidiu a CEI (Comissão Especial de Inquérito) da Saúde, conduzindo uma investigação que revelou esquemas de corrupção no sistema de saúde local. Durante a pandemia de 2020, denunciou o uso de respiradores inapropriados no Hospital Municipal de Americana, evidenciando sua postura combativa em defesa da saúde e da ética.

Como candidata a prefeita de Americana, Maria Giovana Fortunato está comprometida em expandir seu trabalho pela eficiência na gestão pública e pela defesa dos direitos e reais necessidades da população.

