Mulheres dominam busca por voto evangélico em Sumaré

Três mulheres prometem buscar o voto para ser as representantes dos evangélicos na Câmara de Sumaré. Entre pastores, pastoras, irmãs e missionários, 5 nomes aparecem na busca no site oficial do TSE.

Mulheres na maioria

Um pastor que era candidato renunciou, ficando agora 1 pastor, 1 pastora e 2 irmãs.

Irmã Rose vem pelo PSD do time do prefeito Luiz Dalben.

Pr Marcelo Belo, da Comunidade Evangélica Ebenézer

Irmã Neia, da Igreja do Nazareno Adonai

Pastora Vera Toledo do MDB vem com o atual vice-prefeito e candidato Henrique do Paraíso.

Em seus perfis nas redes sociais, ela afirma que vem intervindo pelos direitos nas políticas públicas na área da saúde, previdenciária (INSS), mobilidade urbana e muito mais.

A Câmara Municipal de Sumaré conferiu o Título de Cidadã Sumareense a Pastora Vera Toledo.

