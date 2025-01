Gisele Bundchen pede ajuda pra vítimas do incêndio na Califórnia

Residente de Miami, na Flórida, Gisele Bündchen se pronunciou nas redes sociais e prestou seu apoio aos moradores de Los Angeles, na Califórnia. Em meio a um incêndio devastador que tem feito vítimas desde a última terça-feira (7), a modelo conscientizou os seguidores sobre o assunto.

Nos stories de seu Instagram, a brasileira contou ter ficado arrasada ao descobrir o que está acontecendo.

“Meu coração está partido por toda essa devastação que está acontecendo na Califórnia. Estou em orações por todos impactados por essa tragédia”, escreveu.

Musa dos Anos 2000, Ana Paula Saad estampa revista internacional

Após período sabático para se dedicar à maternidade, a modelo e influencer Ana Paula Saad, 45 anos, está pronta para novos projetos. Ela acaba de estampar a revista americana ‘The Hollywood Magazine’, contando sua trajetória de sucesso e seus novos desafios, que incluem o lançamento do seu canal no YouTube.

Musa dos Anos 2000, Ana Paula participou de dois realities, o ‘La Chica Fx’, do canal Fox, sendo a única representante do Brasil no programa, e o ‘Quem quer casar com meu filho”, da Band, na época apresentado por Adriane Galisteu. Também gravou praticamente todos os programas de TV da época.

A maior recordista de capas de revistas, a brasileira abre sua coleção e diz que além dos ensaios nus, para todas as publicações existentes como Playboy, Sexy, VIP e SpicyFire, já estrelou dezenas de editoriais de moda, conquistando espaço inclusive no exterior.

“Já fiz mais de 150 capas com toda a certeza, perdi as contas. Isso é o que tenho no meu acervo. De lifestyle à nudez artística, fiz de tudo. Nunca me importei com rótulos, sempre fui muito autêntica, ousada e corajosa. A maioria é internacional, até porque vivi boa parte nos EUA. E no Brasil o recorde é meu”, comemora.

Em nova fase, muito além da imagem sensual, Ana Paula agora quer investir mais no seu lado atriz, seja na TV, seja no streaming e cinema. Aliás, ela mora em Los Angeles – cidade do cinema – onde mantém contato com diretores e produtores. Além disso, faz cursos para se aprimorar na arte da interpretação.