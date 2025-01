A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, e a Confederação Brasileira de Ciclismo (CBC) realizam na próxima semana, entre os dias 14 e 18 de janeiro, o Training Camp. Inédito no município, o evento vai reunir alguns dos melhores ciclistas do País e contará com atividades como avaliações físicas, treinamentos e palestras.

Ao todo, cerca de 30 atletas foram selecionados para participar da iniciativa, entre eles quatro ciclistas da equipe americanense. O objetivo da ação é o aperfeiçoamento técnico, físico e mental dos atletas, bem como a criação de uma base de dados com informações e características de cada ciclista, para auxiliar na composição da seleção brasileira.

O treinador da equipe de ciclismo da Secretaria de Esportes de Americana, Estevam Mancini, que no ano passado comandou a seleção no Campeonato Pan-Americano de Ciclismo de Pista Júnior, no Peru, comentou sobre a importância da realização desse evento na cidade. “Essa é uma oportunidade extraordinária para o aperfeiçoamento dos nossos atletas. Receber um evento desse porte mostra o quanto o ciclismo vem crescendo em nossa cidade. Para a nossa equipe, é uma chance única de vivenciar treinamentos de alto rendimento e aprender com grandes profissionais da área”, destacou.

A programação do Training Camp prevê a realização de testes e avaliações físicas, além de treinamentos específicos no Velódromo Municipal, tanto com bicicleta estacionária (Wattbike), para aferição de potência, quanto com bicicleta de pista.

Os atletas vão participar também de palestras, nas instalações do Sesi (Serviço Social da Indústria), sobre temas relacionados à carreira, ministradas pelo médico presidente da Organização Antidoping da CBC, Fernando Solera, e pelo gestor de Alto Rendimento da CBC, Fernando Fermino.

Atual campeão brasileiro e atleta da equipe de Americana há três anos, Luis Guilherme está entre os ciclistas selecionados para os treinamentos e valorizou a oportunidade.

Força do ciclismo

“Participar de um Training Camp é uma experiência única que pode fazer muita diferença na minha carreira. É uma oportunidade para aprender novas técnicas, trocar experiências com pessoas que têm os mesmos objetivos e me desafiar em situações práticas. Além disso, estar nesse ambiente me ajuda a crescer não só como profissional, mas também a desenvolver habilidades como foco, resiliência e trabalho em equipe. Tenho certeza de que essa experiência vai agregar muito valor ao meu futuro”, disse.

“A realização desse evento em Americana reforça o reconhecimento da nossa cidade como um polo de desenvolvimento do ciclismo no Brasil. É uma honra receber alguns dos melhores ciclistas do país em nosso Velódromo. Essa parceria com a CBC não só valoriza os talentos locais, como também projeta Americana no cenário nacional. Estamos comprometidos em continuar investindo no esporte como ferramenta de transformação e inspiração para nossos atletas”, completou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Localizado na Avenida Bandeirantes, ao lado do Centro Cívico, o Velódromo de Americana possui pista com dimensão oficial de 333 metros, conforme exigência da Confederação Brasileira de Ciclismo, e é um dos poucos espaços destinados à prática da modalidade no país. O espaço recebeu uma ampla reforma, entregue em abril do ano passado. Entre os dias 15 e 18 de janeiro, a pista será utilizada exclusivamente para a realização do evento.

