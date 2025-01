A Secretaria de Saúde de Americana está com oito vagas de estágio abertas. Quatro delas são para alunos de graduação nos cursos de Administração (2) e Farmácia (2).

Já as outras quatro vagas são para estudantes que estão cursando o 1º ou 2º ano do Ensino Médio.

Os candidatos precisam estudar no período noturno, pois deverão cumprir seis horas de jornada no período diurno. O valor da bolsa é de R$ 1.008,66 para alunos do nível superior e R$ 693,66 para os do Ensino Médio. Em ambos os casos, eles também recebem R$ 126,00 de auxílio transporte.

Mais notícias da cidade e região

Os interessados devem cadastrar o currículo no site www.saudeamericana.com.br, no menu serviços online –

cadastro de vaga para estágio.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP