O PLT Nova Odessa sedia nesta segunda-feira (13) um processo seletivo presencial da Desktop. A seleção é para a contratação de 10 novos Atendentes de SAC para a futura Central de Operações da Desktop Internet na Avenida Ampelio Gazzetta.

As vagas exigem Ensino Médio completo e são para moradores de Nova Odessa, não sendo necessária experiência anterior na função. A empresa exige disponibilidade de horários na escala 6×1.

Como benefícios, a Desktop Internet oferece vale transporte, vale refeição ou vale alimentação, seguro de vida, desconto com as faculdades Anhanguera e Cruzeiro do Sul, assistência médica e odontológica, 50% de desconto nos pacotes da Desktop (após 3 meses), acesso ao App Skello (plataforma de e-books e livros digitais gratuitos), telemedicina, empresa cidadã, parceria com o SESI e convênio farmácia.

Os interessados devem comparecer munidos de currículo impresso, para entrevista às 9h da manhã do dia 13/01/2025 no Posto Local do Trabalho da Prefeitura de Nova Odessa, na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à nova unidade do Poupatempo Paulista.

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já utilizado pelas empresas da cidade disponibilizarem centenas de vagas ao público. O novo portal de vagas pode ser acessado em https://www.novaodessa.sp.gov.br/emprega-novaodessa.

A DESKTOP

Anunciada em março de 2024 por executivos da empresa durante reunião com o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e o vice Alessandro Miranda (o Mineirinho), o novo Centro Operacional da empresa Desktop Internet fica em um prédio em fase final de obras localizado na Avenida Ampelio Gazzetta, altura do Jardim Maria Helena. Segundo os executivos da empresa presentes ao anúncio, devem ser gerados até 1.500 empregos diretos na cidade.

“Temos orgulho de estarmos aqui dando esse passo importante para a Desktop. É sempre muito bom sermos bem-recebidos pelos gestores municipais. Nossa empresa tem 26 anos de atuação e hoje conta com 4.600 colaboradores, estando presente em 85 cidades do Estado de São Paulo. É uma das 400 empresas brasileiras listadas em Bolsa, e uma das sete maiores provedoras de internet do país. Por tudo isso, estamos construindo esse novo Centro Operacional, unificando diversos setores aqui em Nova Odessa”, explicou na ocasião Gustavo Redondo, diretor de Gente e Gestão da Desktop.

O executivo destacou também as práticas da empresa de trazer grandes fornecedores nacionais e internacionais para conhecer suas unidades – como a nova “unidade modelo” em nova Odessa –, bem como de gerar impactos sociais positivos nas cidades onde se instala, mantendo parcerias com os órgãos públicos em ações de capacitação e treinamento de jovens na sua área de atuação, por exemplo.

