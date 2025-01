Projetar residências em terrenos estreitos é um desafio que requer criatividade, técnica e sensibilidade para maximizar o potencial do espaço sem comprometer conforto ou funcionalidade. O arquiteto Paulo Tripoloni, à frente de seu atelier, afirma que essa é uma demanda recorrente, principalmente em grandes cidades como São Paulo. “Nosso trabalho implica em driblar as limitações físicas e aproveitar na área disponível uma planta baixa de acordo com as expectativas do cliente e baseado em critérios fundamentais que são os de entregar uma morada acolhedora, arejada e bem iluminada”, relata.

A entrada de luz natural, uma das principais preocupações em terrenos com essas características, é uma questão central trazida pelo profissional. Segundo ele, itens arquitetônicos como claraboias e rasgos de ventilação são essenciais para garantir a luminosidade.

“Setorizar os ambientes de maior permanência para a frente e os fundos, onde há possibilidade de mais aberturas, é uma maneira eficaz de permitir a entrada dessa claridade que é tão essencial“, explica. Além disso, ele reforça a importância das aberturas zenitais para iluminar ambientes centrais que, de outra forma, ficariam mais sombrios.

Na reforma deste sobrado de vila em São Paulo, o arquiteto Paulo Tripoloni fez da parte central um espaço aberto para viabilizar a ventilação e iluminação natural dos ambientes da casa. Além disso, incluiu o paisagismo para incentivar a vivência l Foto: Adriano Escanhuela

Outros pontos relevantes dizem respeito à circulação interna e a integração dos ambientes. Em plantas compactas, a fluidez é primordial para evitar a sensação de confinamento e, para tanto, a conexão entre os cômodos precisa ser muito bem elaborada. “A escada, que muitas vezes é vista como um elemento segregador, deve ser cuidadosamente planejada. Idealmente, ela deve se tornar uma verdadeira ligação, aproveitando o pé-direito duplo e a entrada de luz natural“, comenta Paulo. Entre as tipologias, ele revela que o formato em ‘L’ costuma comprometer a circulação caso não seja bem-posicionada. Maximizar o aproveitamento de áreas externas como jardins ou pátios, também é uma tarefa complexa e em terrenos estreitos a privacidade, muitas vezes, é comprometida pela proximidade com as casas vizinhas. “O paisagismo é a chave para resolver esse problema e através da vegetação garantimos a intimidade dos moradores sem sacrificar o contato com o exterior“, afirma o arquiteto que na arquitetura também acrescenta a eliminação de desníveis para melhorar a ligação entre o interior e o exterior, tornando o espaço mais acessível e fluido.

A presença de áreas verdes em casas com terrenos estreitos, como neste espaço com uma rede suspensa e um jardim vertical, é crucial para trazer frescor e bem-estar ao ambiente. Além de melhorar a qualidade do ar e oferecer relaxamento, esses pontos de respiro ajudam a criar uma ligação visual com a natureza e regular a temperatura l Projeto: Paulo Tripoloni l Fotos: Adriano Escanhuela

Passando para a adequação do projeto com o código de obras e edificações, a execução de recuos laterais desempenha um papel fundamental tanto para a circulação, quanto para preservar a vida particular e a integridade das edificações. Segundo o profissional, essa medida varia de acordo com o zoneamento de cada cidade.

O uso inteligente de aberturas amplas e a integração de áreas internas com o jardim externo promovem a ventilação cruzada, resultando em um ambiente mais saudável e agradável por todo o dia l Projeto: Paulo Tripoloni l Fotos: Adriano Escanhuela

A ventilação cruzada é outro aspecto categórico para a qualidade do ar e o conforto térmico em terrenos estreitos. Paulo aponta que o segredo está no posicionamento estratégico das janelas. “Analisar os ventos predominantes e instalar aberturas controláveis nos níveis inferiores e superiores resultam em um verdadeiro efeito ‘chaminé’ que favorece o fluxo de ar”, explica.

Embora sem cobertura, nesse sobradinho de vila geminado a área pavimentada lateral tornou-se a garagem l Projeto: Paulo Tripoloni l Fotos: Adriano Escanhuela

Quanto à garagem, um elemento considerado como uma dificuldade adicional, a execução subterrânea pode ser adotada, embora implique em custos elevados. Para o profissional, o mais importante é avaliar o tipo de veículo a ser acomodado e as reais necessidades dos moradores como meio de otimizar o espaço sem comprometer o restante da residência. Por fim, a escolha de materiais e o design também precisam ser considerados nesse tipo de projeto. Para tanto, o arquiteto aposta em soluções que ampliam a percepção de espaço, como o uso de pisos contínuos e cores uniformes. “Gosto de considerar o cimento queimado e o epóxi, além de forros bem planejados com iluminação embutida”, finaliza.

