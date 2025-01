Na última semana, a revista científica European Heart Journal, publicou um novo estudo que revela que o consumo de café pela manhã pode reduzir em até 31% o risco de morte por doenças cardiovasculares. A pesquisa analisou os hábitos de mais de 40 mil pessoas e destacou a relevância do horário de consumo para o impacto positivo.

“Tomar café pela manhã está alinhado ao ritmo natural do corpo, ajudando na regulação do metabolismo e promovendo benefícios cardiovasculares. O café atua como um aliado na rotina matinal, quando o organismo está mais preparado para absorver seus compostos bioativos”, comenta Daniela Zaminiani, nutricionista da rede premium Sterna Café.

A pesquisa também revelou que o consumo de 2 a 3 xícaras por dia, especialmente pela manhã, mostrou maior impacto nos resultados positivos. No entanto, o consumo excessivo ou em horários próximos ao final do dia pode interferir no sono, reduzindo os benefícios da bebida.

Segundo Zaminiani, o hábito de consumir café à tarde ou à noite impacta negativamente os ritmos circadianos, responsáveis por regular o ciclo de sono. “Isso acontece devido à interferência nos níveis de hormônios como a melatonina, que desempenha um papel essencial na manutenção da qualidade do sono e do equilíbrio do organismo”.

A nutricionista também sugere consumir bebidas de alta qualidade, chamados de especiais, para potencializar os benefícios para a saúde. “Os grãos selecionados são ricos em antioxidantes naturais, que ajudam a proteger as células contra danos e promovem a saúde cardiovascular, tornando o café uma escolha ainda mais saudável e saborosa”, afirma.

Para ampliar os resultados o café deve ser consumido como complemento de uma alimentação equilibrada. A bebida é uma ótima aliada para acompanhar alimentos ricos em fibras, proteínas e gorduras boas, ajudando a compor uma dieta mais saudável e balanceada.

Sterna Café –

A Rede Sterna, que surgiu da união da paixão pelo café de seu fundador, Deiverson Migliatti, a todo o seu conhecimento obtido em 4 voltas ao mundo, hoje conta com mais de 50 unidades em 7 estados brasileiros.

Após 1 ano de operação, em 2016, a loja virou uma marca e consequentemente uma franquia, se tornando a maior rede premium de cafés especiais do Brasil, utilizando 100% grãos especiais e diversos métodos de extração. Um outro diferencial da marca é o de oferecer mensalmente um especial do Brasil e de algum lugar do mundo. As lojas são instagramáveis, sendo uma verdadeira imersão no universo da bebida.

