Glovis: aumento de 5% e cesta de Natal de R$ 1.390

Em assembleia os trabalhadores da Glovis Brasil Logística, operadora da Hyundai em Piracicaba, aprovaram o Acordo Coletivo 2024/2025 negociado entre o SEAAC de Americana e Região e a empresa. O aumento salarial retroativo a 1º de novembro será de 5%, o que corresponde a reposição integral da inflação mais aumento real.

Com o reajuste o piso subiu para R$ 2.017,40.

A proposta aprovada ainda dispõe de outros benefícios como cartão alimentação de R$ 518,00 mensais; triênio de R$ 85,50; reembolso creche de R$ 454,00 e cesta de Natal em ticket no valor de R$ 1.390,00. As cláusulas consideradas sociais foram integralmente mantidas no novo Acordo.

300 na assembleia da Glovis

Na assembleia, os quase 300 trabalhadores votantes demonstraram satisfação com o negociado entre Sindicato e empresa.

“Não conseguimos todas as conquistas que o trabalhador merece e a gente deseja, mas a cada ano avançamos um pouco, recuperando os salários com aumentos acima da inflação, mantendo importantes cláusulas e melhorando a aplicação de outras. É um trabalho gradativo e que conta com o apoio dos trabalhadores, por isso os resultados aparecem”, comentou a presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva.

