PIB cresce 0,9% no 3o trimestre e bate os 4% anualizado

O PIB do Brasil cresceu 0,9% no 3o trimestre e superou as expectativas do mercado mais uma vez. No valor anualizado, o crescimento do país já bate os 4%.

O crescimento do PIB até setembro, em 3,3%, portanto acima das expectativas, mostra que o país está produzindo cada vez mais, gerando renda e emprego.

“Com medidas que promovam o equilíbrio das contas públicas vamos fortalecer a economia e garantir que as conquistas perdurem. É o Brasil avançando com trabalho e responsabilidade fiscal!”, comentou a ministra Simone Tebet.

PIB e dolar

O governo tem enfrentado problemas com a alta do dólar e a aceitação do pacote fiscal apresentado na semana passada, mas os dados do PIB devem dar novo fôlego para o ministro Fernando Haddad e o presidente Lula.

Kantar: famílias argentinas seguem adotando comportamento de compra restritivo

Visitas menos frequentes, carrinhos de compras menores e abandono de categoria ficam evidentes no terceiro trimestre do ano

De acordo com o relatório Consumer Insights Q3 2024, elaborado pela divisão Worldpanel da Kantar, o consumo de bens não duráveis dentro de casa fechou o terceiro trimestre de 2024 com queda de 4,8%, em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Esse cenário reflete mudanças nos hábitos de compra das famílias argentinas. Foram menos visitas aos pontos de venda, carrinhos menores e menos categorias de produtos. Em números, 7 em cada 10 domicílios diminuíram a frequência de visitas aos canais, 5 em cada 10 lares reduziram o tamanho das compras e 6 em cada 10 categorias perderam penetração.

Por outro lado, as famílias argentinas passaram a priorizar as compras menores, especialmente as urgentes. Prova disso é que as aquisições de uma única categoria de produto apresentaram aumento de 31,8% em volume no terceiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período de 2023.

Em relação ao desempenho dos canais, os armazéns e quiosques destacaram-se no terceiro trimestre, conseguindo captar maior volume por viagem e consolidando seu papel de proximidade. Tanto é que o meio se estabeleceu no terceiro lugar em participação, respondendo por 18,5% dos gastos das famílias argentinas.

“É importante ressaltar que os armazéns e quiosques desempenharam papel fundamental na geração de valor das marcas, resultando em um aumento na frequência de compra e no posicionamento do canal, com aumento menor no preço médio”, comenta Esteban Cagnoli, diretor-geral da divisão Worldpanel da Kantar na Argentina.

O relatório trimestral Consumer Insights busca compreender o comportamento das famílias e os principais movimentos do setor de consumo massivo. Para o estudo do terceiro trimestre de 2024, foram consultados 5.300 domicílios argentinos. A amostra representa 90% da população.

