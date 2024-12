Sob muito sol e calor no Estádio Municipal Natal Gazzetta (o “Campo do Progresso”), o Desportivo Déli bateu o Unidos Santa Rosa por 1 a 0 no último domingo (1º/12) de manhã e sagrou-se campeão da 2ª Divisão do Campeonato Amador de Futebol de Campo da Prefeitura de Nova Odessa de 2024. Ambas as equipes estão classificadas para a disputa da 1ª divisão em 2025.

Representando o prefeito Cláudio Leitinho, o vice-prefeito Alessandro Miranda (o Mineirinho) acompanhou a final ao lado dos vereadores Oseias Jorge e Paulinho Bichof, do secretário-adjunto de Esportes e Lazer do Município, José Henrique de Carvalho, e de toda a equipe da pasta.

“É sempre bom vermos os esportistas e o Esporte de Nova Odessa sendo valorizado pela Prefeitura, através da Secretaria, do secretário Renan Reis e de sua equipe. Em 2025, teremos ainda mais novidades nesta área, porque esporte é saúde”, afirmou Mineirinho. O Campeonato Amador 2024 continua, com a fase final da 1ª divisão em andamento.

Desportivo Déli leva prêmios em categorias

O único gol da partida foi marcado pelo zagueiro Matheus Gustavo – escolhido também o melhor jogador da final. Além de Matheus, também foram premiados como melhor técnico Diogo Lopes, do Desportivo Déli, a defesa menos vazada, do goleiro Carlos Alberto (do Santa Rosa), e o artilheiro da competição, João Victor Pereira, do Desportivo Déli (com 6 gols).

HOMENAGEM

O grande homenageado da final foi o técnico de futebol Carmelo Francisco dos Santos, que ficou muito emocionado ao receber, antes do início da partida, seu troféu especial pelas décadas de trabalho em prol do futebol novaodessense.

Hoje com 63 anos de vida, Carmelo chegou a Nova Odessa em 1985. Três anos depois, começou a praticar corrida de rua, participando de provas como a São Silvestre, a Maratona do Rio de Janeiro e a Corrida Integração de Campinas.

A sua trajetória no futebol de base em Nova Odessa começou em 2008, no antigo Esporte Clube São Judas, onde ficou por três anos. Em 10 de abril de 2011, Carmelo fundou o Esporte Clube Juventude, escolinha com projeto social e time amador.

O projeto social vem crescendo a cada ano, hoje a escolinha contempla com cerca de 150 crianças e adolescentes, além do trabalho específico para o futebol feminino. O time amador do Esporte Clube Juventude disputa atualmente a primeira divisão do Campeonato Amador de Nova Odessa, onde chegou a ser vice-campeão em 2018.

“Além de trabalhador, Carmelo sempre foi muito querido na cidade principalmente pela sua humildade, simplicidade e amor ao futebol amador, por isso atualmente trabalha na equipe da Secretaria de Esportes e Lazer de Nova Odessa”, completou o adjunto Zé Henrique.

