Veja músicas mais tocadas de novembro nas rádios

Na última terça-feira (26/11), a carioca Kezia Nascimento, modelo e musa fitness, foi eleita a vencedora e grande campeã do concurso Musa Carioca 2024. Representando a Portuguesa/RJ, a musa fitness, 33 anos, impressionou no evento da grande final ao ostentar um corpo escultural e curvas espetaculares.

Sobre ser a grande campeã, Kezia confessou que demorou para cair a ficha e se sente honrada de ter recebido tantos votos. “Confesso que demorou para cair a ficha, foi uma sensação única e inexplicável, me sinto honrada por ter recebido tantos votos e acima de tudo grata a Deus e a todos”, revela.

Ela, que é mãe, atualmente vive na cidade do Rio de Janeiro, e se considera uma mulher que adora academia, dançar e encarar desafios. A campeã afirmou que se inscreveu no concurso porque adora inspirar outras mulheres.

“Participar do concurso Musa Carioca foi uma realização muito grande. O concurso foi um desafio e eu sempre adorei desafios. Com este título quero inspirar outras mulheres que uma mulher comum também pode fazer as mesmas coisas das mulheres que elas veem e admiram na internet e tv por exemplo. Quero cada vez mais incentivar outras mulheres a buscar sua melhor versão, seja malhando, estudando um emprego melhor e conquistando sua independência. O concurso abriu várias oportunidades, sou muito grata e me deu muito aprendizado também”, confessa.

Ela revelou que foi um sonho e uma experiência incrível disputar este concurso e ela teve o sonho de entrar no gramado do estádio do Maracanã para tirar fotos inéditas com a faixa da Lusa da Ilha do Governador e exibir toda sua beleza, elegância e charme.

“A organização do evento é maravilhosa, conheci pessoas incríveis, tivemos vários ensaios pelo concurso, mas o que mais me marcou foi sem dúvidas, foi pisar no gramado do Maracanã com um fotógrafo conceituado”, declara.

O concurso Musa Carioca Oficial 2024 foi um projeto independente realizado pela empresária Jeane Miranda. “Eu simplesmente amei a experiência porque independente do time que cada pessoa torcia, eu tive a minha torcida, consegui por um momento cessar toda a rivalidade dos times cariocas que se uniram para votar em mim e fazerem eu me tornar MUSA CARIOCA”, relata.

Para acompanhar mais sobre a musa fitness Kezia Nascimento, siga o perfil @kezianascimentooo no Instagram e o perfil @musacariocaoficial para saber mais informações sobre o concurso.

Fotos: Leo Cordeiro

