Golpe novo usa SMS e usa carro ‘rodando’

Métodos de segurança reduzem 98% de possibilidade de golpes com SMS

Responsável pelo disparo diário de mais de 25 milhões de mensagens de texto (SMS e RCS), figurando entre os 4 maiores brokers das operadoras de telefonia no Brasil, o Grupo Ótima Digital investe em segurança para evitar que mensagens maliciosas e fraudulentas cheguem ao público final. Com uma abordagem multicamadas, combinada a práticas rigorosas de autenticação e criptografia, o Grupo consegue resultados significativos, protegendo usuários e garantindo a integridade das comunicações. As medidas aplicadas reduzem em 98% a possibilidade de golpes por meio de links e malwares.

A estratégia do Grupo tem sido fundamental para frear a alta de golpes por SMS, uma prática ardilosa que utiliza mensagens de texto para enganar as vítimas e extrair informações sensíveis, a fim de causar danos, especialmente financeiros. Só no ano passado, foram registrados, em média, 208 ocorrências por hora desse tipo de crime, conforme revelado pelo 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

O especialista em segurança do Grupo Ótima Digital, Fábio Manastarla Ferreira, destaca a adoção do princípio de “segurança por design”. Isso significa que todos os sistemas são construídos com a segurança como base, desde o início de sua concepção. Este método proativo não só protege contra ameaças conhecidas, mas também se adapta para defender contra novos tipos de ataques. “Aqui na Ótima Digital, não se habilita nenhum novo servidor que for compor nossa infraestrutura, sem que os templates e aplicações de segurança estejam aplicados”, observa.

Para o executivo, segurança não é apenas uma preocupação técnica, mas também uma questão de confiança pública. “A segurança começa com pequenos passos e a autenticação dupla é um grande salto para a proteção do usuário”, comenta.

A autenticação dupla, ou autenticação de dois fatores aplicada a todos os serviços é uma medida fundamental, pois adiciona uma camada extra de segurança. Com isso, mesmo se um criminoso conseguir obter o nome de usuário e senha de um cliente, ele ainda precisará de um segundo fator — geralmente um código enviado via SMS ou um token de autenticação — para acessar a conta. “Com essa chave, que parece pequena, você já evita 98% das fraudes”, disse.

Além disso, a empresa garante que todas as comunicações — entre o Grupo Ótima e grandes parceiros, como operadoras, Google, Meta e outros — sejam criptografadas, impedindo que os dados sejam interceptados durante a transmissão. “A criptografia é aplicada tanto nos canais de envio de SMS quanto em outras formas de comunicação digital, mantendo os dados dos usuários seguros e privados, protegendo-os de interceptações maliciosas”, afirma.

Ferreira reconhece que, no campo de telecomunicações, os desafios de segurança são vastos, desde a proteção de infraestruturas críticas até a prevenção contra fraudes em pequena escala. Ele ressalta a infraestrutura de controle de borda avançada, conhecida como BGP (Border Gateway Protocol), como aliada para gerenciar os pacotes de dados que são roteados e entregues, minimizando as chances de ataques e interceptações.

Apesar de todos os investimentos digitais, o especialista alerta para a importância da educação do consumidor. Ele sugere que os usuários sempre verifiquem a autenticidade dos sites e das mensagens que recebem, especialmente quando contêm links externos: “É preciso ter atenção aos links que são recebidos!”.

Dicas do especialista para evitar golpes por SMS

Desconfie de links: não clique em links de SMS suspeitos ou de números desconhecidos, pois podem ser tentativas de golpe.

Verifique a fonte: confirme sempre a autenticidade das mensagens contatando diretamente a organização por meio de canais oficiais.

Use autenticação de dois fatores: ative essa funcionalidade nas suas contas para adicionar uma camada extra de segurança.

Mantenha seu dispositivo seguro: atualize seu sistema e instale antivírus para proteger-se contra malwares enviados por SMS.

Eduque-se e fique alerta: fique por dentro dos golpes comuns e informe-se para melhor proteger a si e aos outros.

