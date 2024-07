Padre do Picerno detona prefeitura por 'gastança' com Marcha pra Jesus

O padre Renato Petrocco, da igreja católica do jardim Picerno, usou as redes sociais para detonar os gastos da prefeitura de Sumaré com a realização da Marcha Para Jesus deste ano. O evento é o maior da comunidade evangélica na cidade.

Ele fala que a igreja católica precisa ‘mendigar’ um mínimo para missas e eventos.

Leia abaixo e desabafo do Padre Renato

Parabéns a Prefeitura de Sumaré por toda a MEGA ESTRUTURA para a “Marcha para Jesus”… é sim muito importante que o poder público apoie iniciativas religiosas que proporcionam aos seus cidadãos momentos bons, que elevam o espírito e ajudam a construir uma cidade mais justa e fraterna… Uma pena que a IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA ROMANA de nossa cidade tenha que MENDIGAR um mínimo para nossas Missas e eventos! Momentos como Corpus Christi, Nossa Senhora Aparecida… que não são só RELIGIOSOS, MAS CULTURAIS das pessoas e dos cidadãos…. somos 10 paróquias… e somos IGNORADOS ou recebemos MIGALHAS…. Mais notícias da cidade e região Talvez porque nós padres não temos nada a oferecer em troca ao poder público… A cidade de Sumaré foi edificada sob a FÉ desse povo… e tal evento com MEGA ESTRUTURA no dia da PADROEIRA DA CIDADE, A SENHORA SANTANA, é uma demonstração pública de DESCASO E DESRESPEITO conosco! A Senhora Sant’Ana interceda pelos nossos governantes e que Deus abençoe a nossa cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP