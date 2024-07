Piet X Swarovski: Lançam coleção cápsula

Conhecida globalmente por suas colaborações, a Piet, marca de Streetwear que carrega forte influência da cultura brasileira em suas criações, desta vez trouxe um tema inusitado para sua parceria com a Swarovski: As paredes descascadas do Brasil. Para o diretor criativo Pedro Andrade, essa colaboração é uma maneira que a marca encontrou para contar sobre um Brasil não óbvio, de forma bem humorada e muito sofisticada. “A gente tem o compromisso na Piet de levar globalmente histórias brasileiras que até então, somente brasileiros conhecem, a gente quer falar de nossas tradições cotidianas, coisas que às vezes nem nós mesmos notamos, mas que estão intrínsecas em nossas vidas.”