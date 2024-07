Lucas Leoncine pede redutor de velocidade em frente ao parque “Uga-Uga”

O vereador de Americana Lucas Leoncine (PSD) solicita à prefeitura a instalação de um redutor de velocidade em frente ao Parque Natural Nilton Pinto Duarte, o “Uga-Uga”.

Segundo o parlamentar, frequentadores do parque e moradores das proximidades o procuraram para relatar a alta velocidade dos carros que passam por aquela via, a Rafael Vitta. Inaugurado oficialmente há poucas semanas, o parque conta com brinquedos para crianças, além de espaço pet, entre outras atividades, o que atrai um grande volume de famílias acompanhadas de crianças.

“O parque ficou bom, está sendo bem frequentado, mas tem a dificuldade de atravessar a avenida, principalmente por conta das crianças. Estão pedindo pra gente a instalação de duas lombofaixas nas entradas do parque. Vamos fazer a indicação, encaminhar para a prefeitura, para que seja avaliada a possibilidade de se fazer isso para o bem-estar e segurança de todo mundo”, disse o vereador.