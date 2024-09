Golpes do INSS: aposentados 60+ as principais vítimas

Neste Dia do Idoso, em 1º de outubro, uma pesquisa realizada pela fintech meutudo aponta que golpes relacionados ao INSS têm afetado, em grande parte, aposentados e beneficiários acima de 60 anos. O estudo envolveu 478 participantes, sendo 53,6% mulheres e 46,4% homens. Metade dos entrevistados têm mais de 60 anos, enquanto 27% estão na faixa etária entre 46 e 60 anos.

A pesquisa destacou que 22,6% dos participantes já foram vítimas ou conhecem alguém que sofreu algum tipo de golpe financeiro relacionado ao INSS. Os aposentados foram as principais vítimas, representando 55% dos casos, seguidos por beneficiários do BPC/LOAS (18%) e pensão por morte (17%).

Os tipos de golpes também foram variados: 55% das fraudes relatadas foram de diferentes naturezas, enquanto 12% envolviam empréstimos e cartões consignados falsos e 10% à contratação de empréstimos sem autorização.

Outro dado relevante é que, embora 53,3% dos entrevistados afirmem conhecer os canais oficiais do INSS, 46,7% ainda desconhecem esses meios de comunicação, o que pode dificultar o acesso a informações e a proteção contra fraudes.

“A pesquisa destaca a vulnerabilidade dos idosos diante de golpes financeiros e ressalta o compromisso das instituições com a transparência e orientação do público mais velho. Neste Dia do Idoso, a conscientização sobre fraudes é ainda mais importante para garantir a segurança financeira e o bem-estar deste grupo”, afirma Alexandre Vinícius, líder do produto INSS na meutudo.

O especialista da dicas ao público idoso se proteger de golpes financeiros:

Desconfie de contatos inesperados: Nunca forneça informações pessoais ou financeiras a quem ligar ou enviar mensagens dizendo ser do INSS. Sempre verifique a autenticidade do contato através dos canais oficiais.

Evite decisões rápidas: Golpistas costumam criar um senso de urgência. Se alguém estiver pressionando você a tomar decisões rápidas sobre benefícios, pare e pense. Consulte familiares ou amigos antes de agir.

Mantenha-se informado: Conheça seus direitos e os procedimentos do INSS. Informações corretas podem ser encontradas no site oficial do INSS ou em centros de atendimento. Quanto mais informado estiver, menos suscetível a golpes será.

Sobre a meutudo

