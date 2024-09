Abrindo a reta final da campanha eleitoral, o candidato a prefeito Willian Souza (PT), recebeu um apoio importante em sua busca pela Prefeitura de Sumaré. Na tarde desta sexta-feira (27), o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um dos mais importantes do Governo Lula, visitou a cidade e realizou ato político ao lado do candidato no Jardim Denadai, região da Área Cura.

O encontro foi realizado na Rua Paulo Conrado de Lima, em frente a comunidade Nossa Senhora Aparecida, e reuniu cerca de 1 mil pessoas. Haddad saudou os apoiadores e disse que a chapa liderada por Willian Souza e Décio Marmirolli (União Brasil) representa a “melhor possibilidade de fazer Sumaré dar um salto no crescimento econômico e na ampliação dos direitos sociais”.

“Conheço a trajetória do Willian e sei do seu compromisso com a população de Sumaré, especialmente com as pessoas que são mais vulneráveis e precisam da atuação firme do poder público. Trago pessoalmente de Brasília meu apoio irrestrito a esse time, e também o apoio do presidente Lula, que sempre demonstrou grande carinho pelo Willian em reconhecimento pela sua disposição de luta e trabalho”, disse Haddad, lembrando que em 2022, em ato realizado no Chapéu Brasil, já dizia que o agora candidato seria prefeito de Sumaré.

Para Willian, a visita e o apoio de Haddad são gestos de “grande importância” para abrir a última semana de campanha eleitoral. O primeiro turno acontece no dia 6 de outubro. “Haddad é um dos ministros mais brilhantes do presidente Lula e tem liderado a reconstrução econômica do Brasil. O país tem recuperado espaço entre as maiores economias do mundo e a perspectiva é de seguir melhorando seus indicadores no futuro próximo. Queremos aproveitar dessa guinada na economia para, na prefeitura, garantir investimentos que nos permitam colocar em prática as propostas que temos apresentado no nosso plano de governo e que vão melhorar efetivamente a vida da nossa população”.

“Muito nos orgulha seu apoio e sua visita aqui em Sumaré para conversar com nossos apoiadores e animar nossa coligação para a reta final do período eleitoral”, agradeceu Willian.

Décio Marmirolli também se mostrou agradecido com a presença do ministro na cidade. “Haddad é um acadêmico brilhante e um gestor público sério e comprometido, não à toa recebeu a missão de recuperar o fôlego da economia brasileira, tarefa que vem cumprindo com maestria. Sua presença aqui qualifica a nossa campanha e nos impulsiona rumo à vitória”, conclui.

Mais cedo, Willian e Décio Marmirolli realizaram uma caminhada pelas ruas do Jardim Denadai, partindo da Avenida José Vedovatto, onde conversaram com moradores e comerciantes. “Muito carinhosa a recepção de toda a Área Cura com a nossa campanha. Vamos juntos por Sumaré”, finaliza Willian.

APOIOS

Haddad é o segundo ministro a visitar Sumaré nesta semana para declarar apoio a Willian Souza. Na quarta-feira (25), o titular da pasta do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, esteve na cidade para cumprir duas agendas de campanha. Na companhia do candidato a prefeito, visitou uma empresa no Jardim Dall’Orto e realizou caminhada pelo comércio do Residencial Nova Terra, na região do Matão.

Em agosto, Willian já havia recebido outros dois importantes apoios vindos do Governo Federal: o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, enviaram mensagens por vídeo que foram publicadas nas redes sociais do candidato. “Willian e Décio Marmirolli vão fazer um bom trabalho, transformando e melhorando a cidade de Sumaré”, disse Alckmin na ocasião.

