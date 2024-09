A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste investiu R$ 186 milhões em Saúde entre os meses de janeiro e agosto de 2024. Somente com recursos próprios, a Administração investiu mais de R$ 142 milhões no período, o que corresponde a 34,26% do orçamento municipal, mais que o dobro do previsto em Lei.

Os dados foram apresentados nesta quinta-feira (26) em Audiência Pública realizada na Câmara Municipal. Durante a reunião aberta ao público, foram apresentados os investimentos e atendimentos na área da Saúde no decorrer do segundo quadrimestre, como obras, manutenção, transporte, convênios, laboratórios, consultas e exames, entre outros.

“O importantedesse investimento é que conseguimos entregar novas unidades à população, os Complexos Regionais do Pérola e do Europa, o CAPS Infantojuvenil e Centro de Referência da Saúde da Mulher, além da contratação de novos profissionais e, principalmente, oferecer uma qualidade ainda melhor de atendimento aos pacientes. Trabalhamos uma questão muito grande dos exames do Município, realizando mais de 200 mil exames e também aumentamos o número de cirurgias”, explicou o secretário de Saúde, Marcus Pensuti. “A população de fato está participando desse novo processo que estamos construindo em Santa Bárbara d’Oeste”, complementou.

Fazenda

Também nesta quinta-feira (26) a Prefeitura promoveu a Audiência Pública da Secretaria de Fazenda referente ao segundo quadrimestre de 2024. Os dados apontam que do orçamento previsto para o ano, de aproximadamente R$ 876 milhões, as receitas nos primeiros oito meses foram de R$ 615 milhões e as despesas foram de R$ 628,7 milhões.

