Grupo com mais de 150 mil colaboradores faz seleção em Americana na terça

O Grupo GPS vai utilizar as dependências do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Americana, que fica no Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana), para realizar uma seleção, na próxima terça-feira (27), para contratações imediatas. São 33 vagas em áreas como auxiliar de limpeza, ajudante de serviços gerais, líder de limpeza e mecânico e manutenção.

O Grupo, que hoje tem 50 empresas integradas, possui 152 mil colaboradores e 4448 clientes. Eles atuam na indústria, serviços, infraestrutura e varejo e estão presentes em todas as regiões do Brasil

Os interessados devem se dirigir à Rua Anhanguera, nº 16, no Centro, em frente ao Mercado Municipal, das 9h às 14h, portando documentos pessoais e uma caneta. É necessário ter mais de 18 anos e morar em Americana e região.

As vagas são as seguintes:

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Auxiliar de limpeza (10 vagas)

Salário: R$ 1.590,00

Benefícios: vale-alimentação de R$ 137,00, refeição no local e vale-transporte

Descrição: Responsável por manter a limpeza, a organização e a conservação dos ambientes em diversas estruturas, higienização de áreas internas e externas

Ajudante de serviços gerais (10 vagas)

Salário: R$ 1.590,00

Benefícios: vale-alimentação de R$ 137,00, refeição no local e vale-transporte

Descrição: Responsável por manter a limpeza, a organização e a conservação dos ambientes em diversas estruturas, higienização de áreas internas e externas

Líder de limpeza (3 vagas)

Salário: R$ 1.734,08

Benefícios: vale-alimentação de R$ 137,00, refeição no local e vale-transporte

Descrição: responsável por supervisionar e coordenar uma equipe de profissionais de limpeza, incluindo a distribuição de tarefas, o monitoramento da execução das atividades e a garantia de que os padrões de qualidade sejam mantidos

Mecânico de manutenção (10 vagas)

Salário: R$ 2.650,00 mais 30% de periculosidade

Benefícios: refeição no local, vale-alimentação de R$148,94, vale-transporte, auxílio médico e auxílio odontológico

Descritivo: Experiência em instalação, manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de refrigeração: evaporadora/condensadora (Splits, VRF, VRV, Splitões e ACP). Certificações de NRs 10 e 35, além de profissionalizante em refrigeração.