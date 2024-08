Maria Giovana firma compromisso com “Coletivo Marielle Vive”

A candidata a prefeita Maria Giovana (PDT) publicou em suas redes sociais, nesta quarta-feira, que firmou um compromisso com o Coletivo Marielle Vive, de Americana.

No encontro com as integrantes do Coletivo, MG assinou uma carta. “A carta assinada por Maria Giovana representa um firme compromisso com a defesa das mulheres, especialmente no combate à violência e na promoção da equidade. O documento, elaborado pelo Coletivo Marielle Vive, destaca a proteção das mulheres vítimas de violência, inclusão das mulheres com deficiência e a busca por maior equidade na nomeação de cargos públicos. Ao assinar essa carta, Maria Giovana reforça seu compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e segura para todas”, disse a assessoria de Giovana ao NM.