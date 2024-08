Guarda Municipal de N Odessa vai ter 2 novas motos

A Secretaria de Segurança da Prefeitura de Nova Odessa anunciou mais um avanço no trabalho da GCM (Guarda Civil Municipal) da cidade. Até o início de setembro, a corporação municipal vai ganhar um novo tipo de veículo para a realização do patrulhamento ostensivo preventivo e fiscalização de trânsito. Tratam-se de duas motocicletas modelos Yamaha Lander totalmente adaptadas para a função, doadas por um empresário em atendimento a um pedido do vice-prefeito da cidade.

“Vínhamos debatendo já há alguns meses a possibilidade de adotamos as motocicletas na frota da nossa GCM. Isso porque este tipo de veículo traz maior mobilidade e rapidez à atuação dos nossos patrulheiros, além de garantirem uma ostensividade e ainda permitirem o trabalho de escolta das demais viaturas (SUVs e picapes médias)”, explicou o coronel PM e secretário municipal de Segurança de Nova Odessa, Carlos Fanti.

“O policiamento com motocicletas desempenha um papel crucial na Segurança Pública, sendo uma modalidade que oferece diversas vantagens operacionais. Entre elas, a maior mobilidade e agilidade dos agentes, garantindo acesso rápido dos patrulheiros às localidades. Elas também têm boa capacidade de acompanhamento de veículos em fuga, permitem presença e visibilidade ampliada pelo baixo custo-benefício na manutenção e operação e também maior cobertura e apoio em grandes eventos em espaços públicos”, completou o comandante da corporação, Luciel de Oliveira.

INVESTIMENTOS em Nova Odessa

Nunca antes na história de Nova Odessa a área de Segurança Pública (que é uma responsabilidade primária do Estado e não dos Municípios), especialmente a GCM, recebeu tanta atenção e tantos investimentos quanto na atual gestão municipal. A começar pela própria criação da Secretaria Municipal de Segurança, cujo primeiro titular é o experiente coronel da PM Carlos Fanti.

Desde 2021, foram adquiridos para a corporação 44 novas pistolas calibre 9mm, dois fuzis carabina calibre .40, uma espingarda tática “pump” calibre 12 e 30 mil munições.

A corporação municipal ganhou também cinco novas viaturas, incluindo picapes para as novas “Patrulha Rural” e “Patrulha Maria da Penha”, 30 coletes balísticos com nível de proteção III-A, 175 peças de uniformes no padrão da Força Nacional de Segurança e duas armas menos letais de choque, ou “sparks”.

A Prefeitura promoveu o aumento do adicional de periculosidade dos guardas de 30% para 52% e anunciou a construção de uma sede própria para a GCM. E, principalmente, realizou a contratação de 10 novos GCMs, que iniciaram no segundo semestre de 2023 – um aumento de 23% no efetivo, o maior da história.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP

Além disso, foi restabelecido o bom relacionamento da Guarda Civil Municipal com as Polícia Civil e Militar, além de ter sido viabilizada a instalação de uma unidade do Corpo de Bombeiros da PM na cidade e a construção de uma nova (e moderna) Delegacia do Município (em obras).

O resultado de todo esse investimento é que Nova Odessa foi apontada em 2023 como a 3ª cidade mais segura do Estado no ano anterior (2022), dentre aquelas com mais de 50 mil habitantes. A informação está no ranking do IECV (Índice de Exposição aos Crimes Violentos) do Instituto Sou da Paz.

Mais notícias da cidade e região