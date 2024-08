Governo SP prende 2 por causar incêndios no interior

O chefe do governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), comunicou que duas pessoas foram presas por suspeitas de incêndio criminoso em cidades do interior do Estado.

As informações foram prestadas neste domingo, 25. A chuva que chegou no sábado amenizou a qualidade do ar na região. Antes, os fortes ventos assustaram em Americana e Nova Odessa.

De acordo com Tarcísio, uma pessoa foi presa no sábado, 24, em São José do Rio Preto. Já neste domingo, a segunda prisão foi efetuada em Batatais, ambas no interior paulista.

Governo no Combate ao fogo

Também neste domingo, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) enviou aviões, por meio do Ministério da Defesa, para ajudar no combate ao fogo que assola o Estado de São Paulo nos últimos dias.

A informação foi dada pela ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva.

