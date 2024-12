Guarda Nova Odessa pega malandro que fazia limpa no centro

A GCM (Guarda Civil Municipal) da Prefeitura de Nova Odessa realizou a prisão em flagrante de um indivíduo suspeito de ter cometido furtos a dois estabelecimentos comerciais no Centro da cidade.

A prisão ocorreu na manhã desta segunda-feira (30/12), durante as ações da “Operação Comércio Seguro”, e foi realizada por 4 equipes da corporação (incluindo o novo motopatrulhamento criado em 2024).

Durante patrulhamento pela Avenida Carlos Botelho, uma equipe foi informada pela funcionária de uma ótica sobre um furto que acabara de ocorrer ao estabelecimento.

Imediatamente, a guarnição repassou as características do suspeito e dos objetos furtados via rádio às demais equipes, iniciando diligências na região.

Na mesma avenida, um indivíduo com as características mencionadas foi localizado.

Guarda fez a abordagem

Durante a abordagem e busca pessoal, foram encontrados os itens furtados da ótica e outros produtos pertencentes a uma loja de calçados também do Centro.

Ao ser questionado, o suspeito confessou os crimes. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão e ele foi encaminhado, junto com as vítimas e os objetos recuperados, ao Plantão Policial.

Após tomar conhecimento dos fatos, o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante, e o averiguado permaneceu preso à disposição da Justiça.

