Os vereadores de Americana aprovaram o projeto que concede Título de Cidadão Americanense a Vitor Fernandes, presidente do Sincomercio (Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Americana, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste). A propositura, projeto de decreto legislativo nº 30/2024 é de autoria do vereador Lucas Leoncine (PSD) e foi aprovada por 18 votos favoráveis e uma ausência.

A homenagem se deu por conta de relevantes serviços prestados por Fernandes ao município.

Leoncine e a homenagem ao Sincomércio

“O senhor Vitor contribui e faz parte da história de Americana com muita cooperação, zelo e proatividade. Por mais que não seja americanense de nascença, é com certeza um americanense de coração, que honrou e honra o nome dessa cidade”, explicou o vereador autor do projeto.

Leia + sobre política regional

O diploma referente ao título recebido será entregue ao homenageado em sessão solene da Câmara Municipal em data a ser designada posteriormente.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP