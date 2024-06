Ação da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste terminou na recuperação de uma SUV em condomínio do complexo do Parque das Árvores.

O carro foi encontrado por volta das 17h no condomínio Graviola.

Abaixo relato feito pelos agentes da GCM que participaram do caso. O proprietário da Kia Sportage foi ao local com a chave reserva e confirmou que o carro era o dele. Ninguém foi preso.

GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 03 SUB INSP FIRMINO e GMs SILVA e ANDRADE

DATA: 19/06/24

HORA: 16:50

LOCAL: AV LÁZARO GONÇALVES DE OLIVEIRA N 632 CONDOMÍNIO GRAVIOLA PELO BAIRRO BOSQUE DAS ÁRVORES

AUTO LOCALIZADO

DURANTE PATRULHAMENTO PREVENTIVO ESTA EQUIPE RECEBEU INFORMAÇÕES DO PATRULHEIRO Guarda GCM GABRIEL, QUE PELO LOCAL ACIMA CITADO ESTARIA ESTACIONADO, NO INTERIOR DO CONDOMÍNIO

UM VEICULO KIA SPORTAGE PRETO, COM O EMPLACAMENTO ALC7B38 DE UM VEICULO VW GOL, DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS, NO LOCAL FOI CONSTATADO O REFERIDO VEICULO, E EM SEU INTERIOR O EMPLACAMENTO ORIGINAL

ONDE FOI LOCALIZADO O PROPRIETÁRIO, JELDER LUIZ ANGELUCCI QUE ESTEVE NO LOCAL COM A CHAVE RESERVA E CONDUZIU O VEÍCULO ATÉ O PLANTÃO POLICIAL ONDE FOI COMUNICADO A AUTORIDADE DE POLÍCIA QUE DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE B.O 3243 DE AUTO LOCALIZADO/DEVOLUÇÃO DE VEICULO.

