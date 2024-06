Pesquisa mostra Andia e Tarcísio como melhores cabos eleitorais

A aproximação das eleições de outubro desde ano vai definindo as candidaturas e a necessidade de apoios estratégicos fica cada vez mais disputada entre os futuros candidatos. Pesquisa realizada pelo NM, as duas maiores forças de apoio são a de Tarcisio de Freitas e a de Dênis Andia. O governador tem um governo bem avaliado na região e o ex-prefeito foi de longe o mais votado nas eleições de 2022, considerando as cidades de Americana e Santa Bárbara.

Leia + sobre política regional

Tarcísio tem visitado a região com bastante frequência, e veio à região na semana passada (Santa Bárbara e Americana) e voltou esta agora (em Sumaré).

Pesquisa e a vida real

Em Americana, o cenário que parecia se encaminhar para um confronto direto entre o Chico Sardelli (PL) e a ex-vereadora Maria Giovana (PDT) pode contar com a presença do Omar Najar como grande surpresa, uma vez que o seu silêncio eleitoral parece ter sido quebrado nos últimos dias.

Ainda que nos bastidores, o ex-prefeito teve conversas com pré-candidatos e apoiadores. A eventual desistência de Molina e uma possível aproximação com outras alas da política local aqueceram as rodas de conversa na cidade.

Já em Santa Bárbara, a indefinição ainda mexe com as expectativas do eleitor. Alguns dias atrás, levantou-se a possibilidade do ex-prefeito Denis Andia disputar novamente a prefeitura. Isso sacudiu tanto o governo quanto a oposição, dentro e fora da câmara e do paço municipal.

Se sair candidato, Dênis vira o cenário no avesso. Se não sair, vai ser determinante para o lado que apoiar- Rafael Piovezan ou Dr José.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP