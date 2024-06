Xuxa faz 80 procedimentos em 7 horas: Especialista comenta cuidados para evitar o efeito ‘congelamento da face’

Leia + sobre Famosos, artes e música

A apresentadora Xuxa, que completou 60 anos em março, viralizou na mídia ao revelar que realizou mais de 80 procedimentos dermatológicos ao longo de 7 horas. Dr. Paulo Martin, pós graduado em cirurgia plástica e vice-presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Plástica, comentou que, embora o número de procedimentos possa parecer elevado, a procura é mais comum do que se imagina.

“É uma boa alternativa, mas esses tipos de procedimentos devem evitar quantidades exageradas. Na medicina estética não dá para abraçar o mundo”, alerta Dr. Paulo. “Com a medicina estética nós conseguimos ter um paciente rejuvenescido com cirurgia, e não só apenas um visual esticado. A cirurgia que conquistamos hoje é menos invasiva, é uma cirurgia que buscamos potencial maior nas vias de acesso e entregamos um resultado muito natural e mais rejuvenescido do que só os cortes”.

Foto: Xuxa durante os procedimentos estéticos / Reprodução Redes Sociais

No entanto, o excesso de procedimento dermatológicos faciais como alternativa cirúrgica tem preocupado o especialista. “O excesso de tratamento evitando a cirurgia também tem levado os pacientes a terem um resultado desarmônico, colocando muito preenchimento, bioestimuladores e outros para resolver algo que tinha indicação cirúrgica. Isso acaba perdendo a identidade do paciente”, afirma.

Dr. Paulo, que tem especialização em medicina estética, cirurgia plástica e procedimento à laser, diz que a combinação desses tratamentos hoje em dia é a melhor alternativa para um rosto mais natural e rejuvenescido. “Apesar de você ter os tratamentos que podem postergar ou evitar a cirurgia, a combinação de todos é que o ideal. Não devemos puxar nem muito para um lado ou nem muito para o outro”.

“Tem tratamento com potencial de rejuvenescimento muito maior quando associados a cirurgia, mas não podemos querer substituir a cirurgia por um procedimento que acaba com a identidade do paciente com excesso de preenchimentos”, fala. “O resultado desse erro é o congelamento da face, que é aquela pessoa que sorri e fica com o rosto todo duro de tanto preenchimento, quando um descolamento ou retirada parcimoniosa e elegante daquela pele em excesso poderia trazer um resultado muito mais harmonioso e efetivo, ” conclui.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP