Ele não cansa de fazer história! Neste domingo (22), o skatista Gui Khury, de apenas 15 anos, venceu a medalha de ouro no Vert Best Trick (melhor manobra no vertical), nos X-Games de Chiba, no Japão. Além de realizar o inédito Kickflip Body Varial 900 em uma competição, ele também se tornou o maior medalhista adolescente da história do principal torneio de esportes radicais do mundo, com 11 pódios na carreira.

No último mês agosto, Gui havia viralizado nas redes sociais por se tornar o primeiro skatista da história a realizar o Kickflip Body Varial 900, durante seus treinamentos, uma manobra de dificuldade elevadíssima. Agora, durante a final do Best Trick, se tornou o primeiro atleta da história a completar a manobra inédita em uma disputa oficial, e garantiu mais uma medalha para a sua coleção. Os japoneses Moto Shibata e Soya Inomata completaram o pódio.

Essa é a terceira conquista importante do Curitibano em setembro. No início do mês, ele venceu o mundial de vertical em Roma, na Itália e, no último sábado (21), havia vencido o ouro na disputa do Vert em Chiba. Com o resultado de hoje, ele chegou a 11 medalhas na competição – 5 de ouro, 4 de prata e 2 de bronze – , sendo 4 ouros conquistados no Best Trick.

Em Chiba, o brasileiro quebrou o recorde de maior número de medalhas por um adolescente, já que a ex-detentora do feito era a esquiadora multidisciplinar Kelly Sildaru, que venceu 10 medalhas nos X-Games antes de completar 20 anos.

O evento já foi responsável por colocar seu rosto no Guinness World Records três vezes: um por ser o atleta mais jovem do X-Games, outro por ser o primeiro skatista a realizar a manobra 1080, no vertical, e o mais recente, por ser o medalhista de ouro mais jovem dos X-Games (masculino).

