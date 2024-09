Finlândia tem 40 mil vagas emprego para talentos brasileiros

Os profissionais brasileiros interessados em investir em uma carreira na Finlândia, o país mais feliz do mundo, podem encontrar mais de 630 vagas abertas, para as quais podem se candidatar, no site da Work in Finland. Os portais das companhias finlandesas também publicam as posições que estão disponíveis.

As vagas vão desde cargos de liderança, como diretor de Marketing e Qualidade, até designer UX, arquitetos, enfermeiros, cuidadores de crianças, vendedores e desenvolvedores de jogos. A Work in Finland incentiva os talentos brasileiros a explorarem os sites das empresas e também das cidades finlandesas. Só no segundo trimestre deste ano, o país tinha mais de 40 mil ofertas de emprego.

Marina Velikova, diretora de Soluções na Barona’s Global Talent Solutions, conta que no ano passado, a Barona recrutou mais de 700 profissionais de fora da Finlândia e adianta que a empresa está à procura de mais especialistas em apoio técnico, arquitetos de sistemas, programadores de aplicações Java, instaladores e gestores de desenvolvimento de TI, consultores SAP, engenheiros de dados, cozinheiros, pintores industriais, operadores de processos alimentares, trabalhadores da produção alimentar entre outros.“Nós oferecemos apoio no processo de imigração e relocalização para os contratados e, em alguns projetos, até formação linguística para auxiliar na ambientação aqui no país”.

Veja mais sobre turismo e internacional

Yousician, uma empresa finlandesa inovadora que oferece um serviço interativo de educação musical, é outra empresa que está buscando candidatos com experiência em setores de negócios de produtos ou consumidores.

De acordo com Lis Balaj, Senior Talent Acquisition Partner, a empresa procura posições em áreas como dados, back-end, controle de qualidade e engenharia de confiabilidade de site. “A remuneração será ajustada de acordo com a senioridade e expertise dos candidatos, garantindo pacotes competitivos”, diz Balaj.

Também há oportunidades de carreira para pesquisadores na Finlândia. Sanna Marttinen, diretora executiva da Tulanet, representa o novo Programa de Pós-doutorado para Institutos de Pesquisa.

“Nosso papel é coordenar a cooperação entre 11 institutos de pesquisa do governo finlandês, e estamos muito animados com o grande investimento do governo em pesquisa e desenvolvimento (P&D)”, declara Marttinen. O programa, que será financiado pelo plano plurianual de P&D do governo, visa recrutar 85 novos pesquisadores de pós-doutorado entre 2025 e 2028, com salários em torno de 4.000 euros.

Competências e qualificações valorizadas

Quase 40% das pequenas e médias empresas na Finlândia estão em busca de trabalhadores qualificados, segundo a pesquisa Entrepreneur Gallup, realizada em abril deste ano. As empresas de tecnologia na Finlândia estão constantemente à procura de profissionais nas áreas de desenvolvimento de software, ciência de dados, cibersegurança e inteligência artificial, juntamente com uma base sólida na resolução de problemas e inovação. Qualificações em ciência da computação, engenharia ou áreas afins são essenciais, e a fluência em inglês é suficiente, embora aprender finlandês possa ser vantajoso.

“A melhor forma de os profissionais estrangeiros se prepararem é obtendo certificações técnicas relevantes, mantendo-se atualizados sobre as tendências do setor e criando redes na comunidade tecnológica finlandesa através de eventos e plataformas online”, observa Marina.

Katri Raevuori, gestora de Eventos da Work in Finland, enfatiza que trabalhar no país mais feliz do mundo tem tudo a ver com o desenvolvimento de competências, com as tecnologias mais recentes e com a aprendizagem com os melhores especialistas. “A Finlândia é o destino ideal para os profissionais que querem dar o próximo passo na carreira num ambiente dinâmico e acolhedor, sempre em busca de um crescimento sustentável”.

Raevuori incentiva talentos brasileiros a explorar as empresas e cidades finlandesas e os eventos de networking do Work in Finland. O calendário de eventos pode ser encontrado em www.workinfinland.com/en/events. Ela adianta ainda que a equipe do Work in Finland também estará presente no Web Summit Rio 2025, pela terceira vez. “Esperamos ter boas discussões com os talentos brasileiros presentes”.

Mercado de trabalho

A Finlândia é um país estável, seguro e progressista, conhecido por uma forte ênfase na tecnologia e na inovação e por um excelente equilíbrio entre a vida profissional e a vida privada. Muitas empresas finlandesas incentivam horários de trabalho flexíveis e permitem o trabalho à distância, promovendo um ambiente saudável e sustentável.

Cerca de 50% dos trabalhadores finlandeses trabalham entre 35 e 40 horas por semana, de segunda a sexta-feira, o que lhes permite ter tempo para descanso, socialização e passeios.

“A Finlândia é um país seguro e estável e oferece alta qualidade de vida e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O ecossistema de trabalho finlandês é propício ao aprendizado e inovação, por isso, o país investe em equipes diversas, pois mais interessante pode se tornar mundialmente”, destaca Alessandra Leone, Talent Manager na Work in Finland.

O país mais feliz do mundo também tem uma cena vibrante de startups e um setor tecnológico em rápido crescimento, oferecendo uma série de oportunidades para profissionais de língua inglesa.

Com uma população de 5,5 milhões de habitantes, a Finlândia é reconhecida mundialmente como um centro de inovações, incluindo os telefones Nokia, o monitor de frequência cardíaca, a caixa preta dos aviões, o 5G e o sistema operativo Linux. Os principais setores incluem os jogos, a bioeconomia, as tecnologias limpas e inteligentes, a saúde e o bem-estar, as TIC e a digitalização, e o turismo.

Sobre a Business Finlandia

A Business Finland é a agência oficial do Governo da Finlândia para a promoção do comércio, investimentos, financiamento da inovação, promoção de viagens e atração de talentos. www.businessfinland.com

Sobre a Work in Finland

Work in Finland é uma agência oficial do Governo da Finlândia para atração de talentos e fundadores de startups, e ajuda as empresas a recrutarem profissionais internacionais. www.workinfinland.com