Pelo terceiro ano consecutivo, o Bella da Semana apresenta o Guia de Restaurantes Florianópolis, uma referência para os amantes da gastronomia na capital catarinense. Nesta edição de 2024, o Guia traz uma seleção cuidadosa de estabelecimentos que capturam a essência da culinária local, ao mesmo tempo em que apresentam influências internacionais, proporcionando experiências únicas.

Elaborado segundo os critérios dos melhores guias gastronômicos mundiais, como Michelin e Zagat, o Guia de Restaurantes Florianópolis 2024 contou novamente com a avaliação de 10 especialistas gourmet e 30 conhecedores gourmands de vasta experiência internacional. Todos os principais restaurantes da capital catarinense foram avaliados, considerando critérios como a qualidade dos ingredientes, sabor, apresentação, criatividade, serviço e ambiente.

Além dos 10 restaurantes vencedores, o guia também recomenda 20 estabelecimentos na Grande Florianópolis que se destacam e merecem uma visita especial. Em breve, o Bella da Semana lançará uma enquete popular, permitindo que os leitores votem em seus restaurantes favoritos de Florianópolis.

Veja abaixo o Guia de Restaurantes Florianópolis 2024 e descubra os melhores lugares para uma experiência gastronômica memorável:

1 – Artusi

Neste ano de 2024, o primeiro lugar vai para o Artusi. Sob a liderança do renomado Chef Alysson Müller, o restaurante é especializado em pratos clássicos e regionais da Itália, que se evidenciam pela qualidade das suas massas artesanais e pela utilização de ingredientes frescos e selecionados. Destaque para o clássico “Gnocchi de Mandioquinha”, com creme de queijo grana padano, molho roti e filé mignon.

Veja mais sobre turismo e internacional

O ambiente do Artusi é uma fusão entre acolhedor e refinado. A adega climatizada enriquece a atmosfera oferecendo uma excelente seleção de vinhos para acompanhar a refeição. Complementando a experiência, o restaurante conta com drinks autorais, garantindo harmonizações perfeitas para cada prato.

2 – Mar Massas

Localizado às margens da Lagoa da Conceição, com uma vista panorâmica deslumbrante, o restaurante Mar Massas encanta não só pela sua localização privilegiada, mas também pela sua proposta gastronômica única. Em um ambiente rústico e integrado à natureza, o Mar Massas é especializado em massas recheadas, preparadas na hora e acompanhadas por uma variedade de molhos irresistíveis.

Sob a orientação da chef Ana Rita, o cardápio vai além das massas, oferecendo também opções de carnes, peixes e frutos do mar, todos preparados com ingredientes frescos e selecionados.

3 – Fogo e Mar

Situado em Santo Antônio de Lisboa, o restaurante Fogo e Mar ganha destaque pela sua expertise na arte da Parrilla com frutos do mar na brasa. Sob a direção do chef Niva, a equipe emprega técnicas meticulosas de defumação e marinadas para realçar os sabores dos ingredientes.

Além de sua gastronomia excepcional, o ambiente do Fogo e Mar oferece uma vista panorâmica privilegiada. A combinação entre culinária de alto nível e um cenário encantador cria uma experiência única, proporcionando momentos inesquecíveis para todos os que apreciam boa comida e um ambiente acolhedor em Florianópolis.

4 – Vista Nipô

O Vista Nipô se posiciona como um ícone entre os restaurantes japoneses de Florianópolis, ocupando um espaçoso rooftop de mais de 1.000 m2 no Passeio Primavera. Além de sua localização e atmosfera única, o restaurante se destaca por uma proposta gastronômica que vai além do tradicional sushi.

Com um foco especial em pratos exclusivos, o Vista Nipô oferece uma experiência culinária diversificada, onde carnes selecionadas e frutos do mar frescos são os protagonistas. A ênfase na qualidade dos ingredientes e na preparação resulta em uma variedade de opções que cativam tanto os apreciadores da culinária japonesa quanto aqueles em busca de novas experiências gastronômicas.

5 – Devito

O Devito Cucina Italiana oferece duas experiências distintas: uma localizada em Jurerê, com um ambiente de Piano Bar, e outra estrategicamente situada na esquina das ruas Bocaiúva e Rafael Bandeira. Ambas as versões do restaurante apresentam pratos que são compartilhados entre os menus das duas unidades, além de receitas exclusivas na unidade do Centro.

No cardápio, uma variedade de pratos que refletem a autêntica cozinha italiana, com novidades como o aclamado “Filé mignon e gnocchi recheado com fonduta de parmigiano e Roti”, considerado o carro-chefe do Devito. Outras opções exclusivas incluem o “Mini Sanduíche de Lagosta” e a “Lasanha de Bacalhau”, que demonstram a habilidade culinária e a criatividade do restaurante em combinar sabores e ingredientes de forma única.

6 – Kuay Kitchen

Localizado em Jurerê Internacional, o Kuay Kitchen permanece como um ponto de referência gastronômica em Florianópolis. Inspirado no estilo tradicional Izakaya, típico dos bares japoneses que oferecem uma variedade de pratos para acompanhar as bebidas, o restaurante se distingue pela sua abordagem moderna e não convencional da culinária japonesa.

O Kuay Kitchen apresenta ingredientes frescos e locais, fundamentais para a elaboração de pratos que combinam técnicas contemporâneas com a riqueza da tradição culinária japonesa. Ao adotar uma perspectiva inovadora, o restaurante não apenas proporciona uma experiência gastronômica única, mas também celebra a diversidade e a qualidade dos produtos disponíveis na região.

7 – Rancho Açoriano

Inaugurado em 1997 na histórica comunidade de Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, o Rancho Açoriano é um verdadeiro refúgio gastronômico que harmoniza o rústico com o refinado. Celebrando a tradição açoriana, o restaurante oferece uma experiência culinária singular, onde cada prato é uma homenagem aos sabores do mar.

No Rancho Açoriano, os visitantes podem desfrutar desde clássicos como lula à dorê até criações irresistíveis como o risoto de frutos do mar e o bacalhau grelhado no manjericão com batata rosete. Cada item do menu é cuidadosamente preparado para capturar a essência dos ingredientes locais, garantindo uma experiência autêntica.

8 – Delícias Portuguesas

O restaurante Delícias Portuguesas, situado em um casarão histórico com janelas amplas e piso de madeira, possui um ambiente acolhedor onde se destaca um balcão de confeitaria de estilo despojado. Sob o comando da chef lusitana Maria Helena Moreira e sua família, o restaurante oferece uma experiência culinária autêntica de Portugal.

O cardápio é repleto de pratos tradicionais como bacalhau, alheira, pastel de nata e bolinhos, que são ícones da gastronomia portuguesa. Além desses pratos salgados, o restaurante também apresenta uma variedade de doces típicos da culinária lusitana, proporcionando aos clientes uma verdadeira viagem gastronômica a Portugal.

9 – Ostradamus

O Restaurante Ostradamus, liderado pelo renomado chef Jaime Barcelos, é amplamente reconhecido por suas ostras frescas, cultivadas na própria fazenda. Localizado no Ribeirão da Ilha, o restaurante oferece não apenas ostras, mas uma variedade de pratos com frutos do mar, como moquecas, paellas e risotos.

O ambiente do Ostradamus é caracterizado por sua atmosfera rústica e acolhedora, onde elementos da arquitetura tradicional local se mesclam harmoniosamente. Os clientes são recebidos em um espaço que valoriza tanto a tradição quanto o conforto, proporcionando uma experiência gastronômica que combina a frescura dos frutos do mar com a hospitalidade catarinense.

10 – Le Pario

O restaurante Le Pario, primeiro lugar no Guia de Restaurantes 2023, ocupa um espaço dentro do Armazém Rita Maria, no coração de Florianópolis. Sob a liderança do chef Eduardo Jacinto, este estabelecimento francês oferece uma culinária refinada com um toque adaptado à gastronomia brasileira.

O menu do Le Pario é especialmente projetado no formato “formule du jour”, apresentando pratos clássicos franceses reinterpretados com ingredientes locais e sazonais. Este conceito não apenas garante uma experiência gastronômica autêntica, mas também pelo excelente custo-benefício que proporciona aos clientes.

Agora em ordem alfabética, os Restaurantes Destaques de Florianópolis em 2024

Black Sheep on The Roof

Box 32

Bistrô da Praça

Cité

Dolce e Vita

El Senõr

Folha

Forneria Piedoro

Jay Bistro

Osteria Giardino

Lindacap

Macarronada Italiana

Marisqueira Sintra

Osli LK Hotel

Orientales

Porto dos Guarás

Rosso

Simple Jurerê

St Clair

Tropilha Grill

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP