Inove na sobremesa com a receita de Torrone de Pipoca

A Harald, Líder em Chocolate e Cobertura para o mercado de confeitaria, preparou uma receita super fácil e prática de fazer. Em apenas 15 minutos você prepara o Torrone de Pipoca utilizando a Cobertura TOP Meio Amargo. Uma ótima opção de aperitivo para o final de semana com os amigos. Confira a receita!

Torrone de Pipoca

Tempo de preparo: 20 minutos | Rendimento: até 15 porções

Ingredientes

2 colheres (sopa) de óleo vegetal (30 ml)

½ xícara (chá) de milho para pipoca (120 g)

1 pitada de sal

500 g de Cobertura TOP Meio Amargo

Modo de preparo

Forre uma assadeira ou refratário grande (30 cm x 40 cm) com filme-plástico, deixando sobrar aproximadamente 2 cm nas bordas e reserve. Estoure a pipoca e retire os grãos que não estourarem. Derreta o Cobertura TOP Meio Amargo no micro-ondas em potência média, parando para mexer de 30 em 30 segundos. Em uma tigela, misture a cobertura derretida a 40 °C com as pipocas, envolvendo-as bem. Transfira para a assadeira forrada, cubra com filme-plástico e aperte delicadamente com as mãos para espalhar e formar uma placa. Leve à geladeira até cristalizar, retire o plástico, corte em pedaços e sirva.

Variação

Adicione 2 xícaras (chá) de Cereal Ball Top (260 g) junto com a Cobertura TOP Meio Amargo derretido para deixar o doce mais crocante.

Materiais

Assadeira 30 x 40 cm

Saco plástico para alimentos

Papel-manteiga

Conheça TOP:

TOP é a primeira marca de coberturas fracionadas do Brasil, lançada em 1993, que entrega facilidade de uso, sem abrir mão do sabor e da qualidade para as receitas. Com produtos de alta performance, consegue unir praticidade, já que não precisa de temperagem, e o melhor rendimento, tendo em vista que uma camada fina cobre com facilidade a superfície desejada, deixando o destaque do sabor para o recheio! E, é claro, decora com muita facilidade deixando as sobremesas e doces com um aspecto brilhante e delicioso! A marca faz parte do portfólio de produtos da Harald, uma das principais marcas de chocolates para transformação e referência para o mercado especializado.

Conheça a Harald:

Líder em chocolate e cobertura para o mercado de confeitaria, a Harald é uma das principais marcas de chocolates para transformação e referência para o mercado especializado, food service e cash & carry. No seu portfólio, a Harald conta com as marcas Unique, Melken, TOP e Confeiteiro. Fundada em 1982, a empresa faz parte desde 2015 do grupo Fuji Oil, gigante japonesa de atuação global.

