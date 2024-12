O ex-prefeito de Campos do Jordão Fred Guidoni retorna à presidência da Associação Paulista de Municípios (APM) para o mandato de 2025 a 2028. A eleição da Chapa 2, intitulada “APM Unida: a força do Municipalismo”, ocorreu na tarde desta sexta-feira (20/12), e foi marcada pela aclamação e votação unânime, após a renúncia da Chapa 1 à disputa.

A decisão da Chapa 1 – “União Municipalista” de abrir mão da candidatura foi formalizada pouco antes do início da votação. O documento foi lido durante a assembleia de votação. Fred Guidoni agradeceu a confiança depositada pelos prefeitos e prefeitas de São Paulo, ressaltando o espírito de união que conduziu o processo eleitoral. “Nós vamos juntos fazer a união do municipalismo paulista. Agradeço a todos que nos colocaram à frente para representá-los. Contem com o nosso trabalho”, afirmou o novo presidente.

A posse da nova diretoria está marcada para a primeira semana de janeiro de 2025. A gestão terá como foco a defesa dos interesses dos municípios paulistas e o fortalecimento do municipalismo por meio do diálogo e da cooperação entre os diferentes níveis de governo.

Fred Guidoni

Ex-prefeito de Campos do Jordão por dois mandatos (2013-2016 e 2017-2020), o advogado Frederico Guidoni Scaranello já conduziu a entidade municipalista de 2021 a abril deste ano. Sua primeira passagem pela APM foi marcada pelo fortalecimento de parcerias institucionais, avanços na oferta de serviços aos gestores públicos e ampliação de eventos como o Congresso Estadual de Municípios.

APM

A Associação Paulista de Municípios é uma entidade civil de âmbito estadual com 76 anos de história. Nasceu de um movimento surgido na década de 40, denominado Bandeira dos Prefeitos. Em 30 de outubro de 1948, foi institucionalizada como entidade representativa.

Hoje a APM é a legítima representante dos 645 Municípios do Estado de São Paulo, além de ter participado do processo de fundação de entidades congêneres na grande maioria dos Estados do nosso País.

Sua força de congregação dos Municípios se faz sentir nas conquistas alcançadas ao longo de todo o período de sua existência, sendo pioneira dos movimentos nacionais e estaduais para as mudanças da Legislação, principalmente constitucionais, sempre em benefício da bandeira municipalista.

