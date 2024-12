Os Novos Complexos Regionais de Saúde do Jardim Pérola, “Elza Aparecida Zanini”, e do Jardim Europa, “Dr. Simão Gandelman”, já realizaram mais de 93 mil atendimentos e procedimentos. As unidades foram entregues em abril e julho deste ano, respectivamente, pelo prefeito Rafael Piovezan.

O Complexo Regional do Jardim Pérola registrou 53.319 atendimentos e procedimentos em oito meses de funcionamento. Foram 12.262 consultas médicas e outros 41.057 atendimentos e procedimentos, entre enfermagem, serviço social, odontologia, farmácia e vacinação.

Já o Complexo Regional do Jardim Europa teve 39.825 atendimentos e procedimentos

em cinco meses e meio desde a sua entrega. No período foram realizadas 7.467 consultas médicas e outros 32.358 atendimentos e procedimentos, entre enfermagem, serviço social, odontologia, farmácia e vacinação.

Os Novos Complexos Regionais de Saúde do Pérola e do Europa reúnem consultórios de clínicos gerais, consultórios ginecológicos, consultórios pediátricos, consultório odontológico, ampla recepção e sala de espera, sanitários adaptados para pessoas portadoras de necessidades especiais e ostomizadas, sala de acolhimento, farmácia, ampla sala de vacinas, sala para curativos, sala de procedimentos, sala de inalação, sala de observação com leitos, salas multiuso, apoio administrativo, apoio para funcionários e cobertura para ambulância.

O Complexo Regional do Pérola está localizado na Rua do Couro, 725, no Jardim Pérola. Já o Complexo Regional do Europa atende na Rua Portugal, 710, no Jardim Europa. As unidades funcionam de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas.

