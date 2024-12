Famosos: Sensitiva faz previsões assustadoras

De acordo com a sensitiva, Virgínia deve dar uma pausa na TV para cuidar da saúde

2025 está chegando e muitos querem saber como será o ano dos famosos. A vidente Michele Souza fez previsões para três nomes que deram o que falar em 2024.

Virgínia Fonseca

Vejo um ano de muito alerta em relação à saúde. Ela deve ter um cuidado maior, porque eu vi algo muito forte na cabeça dela. Só que o problema de saúde que eu enxergo tem a ver com questões espirituais também. É como se fosse uma enorme magia feita. Ela vai lá tira e fazem de novo. Ela recebe muita inveja, muito pesada.

A Virgínia tem um enorme problema de saúde que vai ficar muito mais forte e mais pesado. Vai ter que parar um pouquinho pra cuidar da saúde dela. Vai ser alvo de muita fofoca. No relacionamento dela com o Zé Felipe, eu vejo que vai ter um corte, eu vejo a carta do rato, que é uma carta de desgaste. É como se já tivesse muito ruim, mas ela pode engravidar novamente. Será uma gravidez não planejada. Pode ser uma gravidez diferente de todas as que ela já teve.

Ela vai continuar fazendo bastante sucesso, mas devido a uma questão muito forte que ela vai viver na família dela, o programa que ela tem no SBT pode ser interrompido ou substituido por alguem temporariamente. Eu vi uma morte na família dela. O que vai impactar. Existem dois grandes alertas na família dela. Ela pode perder um filho em 2025 e a mãe dela pode ter um grande e grave problema de saúde e se não cuidar também pode vir a óbito. É um ano bom pra ela, entre aspas.

Ela vai continuar ganhando muito dinheiro,tendo sucesso, só que é um ano de desafios enormes, inclusive no lugar que ela mora. Tem uma carga muito pesada ali, eu não sei explicar porque eu vejo tanta carga pesada no lugar que ela mora. Tem a ver com inveja tambem, mas não é só isso. É energia daquele local ali, tem algo estranho espiritual dentro daquela área, daquela região que ela mora. É como se eu visse debaixo da terra algo.

E os mentores me falaram que debaixo ali da terra existem ossos. É como se fosse um cemitério ali. Eu não sei dizer se é de animais ou pessoas, mas naquela terra, ali embaixo tem coisas pesadas que eles me mostraram. E então, assim, ela também tem que tomar um pouquinho de cuidado com ansiedade, porque eu vi uma crise de ansiedade generalizada, eu vejo ela sendo muito cobrada, muito exigida e se cobrando muito. Muitas mudanças acontecerão na vida dela. Vejo que ela vai ter algum projeto no exterior junto com o marido dela. Eu via uma tempestade muito forte abalando o local onde ela mora. É uma tempestade de chuva com vento.

Eliana

Eliana vai começar bem na Globo, mas eu não vejo que vai ter um grande sucesso nos programas que ela realizar 100%. E não vejo ela muito feliz. Vai ter sucesso no começo? Muito sucesso. Porém, ela também precisa tomar muito cuidado com a saúde. Vou ser bem sincera. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu vi inúmeros artistas, inúmeras celebridades, inúmeros famosos revelando doenças no ano de 2025. Eu tinha previsto que o Brasil iria passar por uma pandemia, na verdade é mundial, o mundo passando por uma pandemia de câncer.

Só que já existem pessoas que sabem disso, tem a ver com a vacina que foi tomada,sequelas, e existem países que já estão atrás dessa cura, na cura do câncer, que tem a ver com isso. Essa questão das sequelas, então vai ter muito artista que vai falar que tá com câncer, as pessoas vão estranhar porque são pessoas jovens, pessoas mais velhas e mais jovens.

E a Eliana, ela tem que tomar cuidado sim também com uma doença autoimune e até câncer mesmo.

Eles falaram também que ela tem que tomar cuidado com o mal súbito, infarto e a saúde mental dela, porque ela pode enfrentar alguma ansiedade, alguma depressão, então também é uma pessoa que vai ter que parar um pouquinho pra cuidar da saúde dela. Infelizmente, também vejo ela perdendo alguém muito importante pra ela, porque é um ano de provações

. É Ela tem que tomar bastante cuidado com o homem, não ser enganada por um homem, eu vejo assim, também ela se sentindo traída dentro de um contrato. Vejo ela tendo sofrimento com um filho que ela tem. Não sei o porquê, eu vi uma energia muito forte de autismo, não sei se é dentro da família dela ou é com filho que ela ja tem. Vai ter a morte de um homem importante na vida dela no ano 2025,

Jojo Todynho vai fazer muito sucesso no ano 2025.

Tudo novo pra ela. Enormes mudanças acontecendo na vida dela. Eu vejo ela dirigindo aí um programa de TV, ela vai ter um programa dela, sim, no SBT, vão vir muitas propostas pra ela. Infelizmente eu vejo ela sendo processada, terá mais polêmicas com a Jojo por caso de questões de justiça.

Existe também um enorme alerta para a saúde da Jojo. Saúde da Jojo também está sendo falada aqui. Eu vejo ela com um novo imóvel, provavelmente ela pode comprar um novo imóvel. Infelizmente eu vejo uma morte também de alguém muito ligado a ela, que ela vai ter, assim, um baque muito grande.

Vejo ela aí tendo algum corte na vida afetiva, eu não vejo ela sendo feliz no amor 100%. No ano 2025 alguém pode até pedir em casamento, ela pode até ficar noiva, mas não vai dar muito certo, porque eu vejo ela extremamente magoada e aí vejo um corte definitivo. É um ano de provações para ela, mas muitas mudanças também que vai trazer sucesso, e eu vejo ela sofrendo por causa de uma questão ligada ao filho adotivo dela. Ela pode também engravidar, é uma energia que eu vejo de fertilidade que está perto dela, então ou ela pode engravidar ou ela já cuidando do filho que ela adotou. Então, tem uma energia muito forte de mãezona que aparece nas cartas dela.

O maior alerta da Jojo Todynho é inveja, é muita inveja em cima dela, e eu estou vendo ela passando também por enormes problemas dentro da casa dela, como se fosse alguma catástrofe, como se fosse uma tempestade. Ela também tem que tomar bastante cuidado com roubo ou sequestro, ligado onde ela mora. Tem gente sabendo onde ela mora, tá? Então ela tem que tomar bastante cuidado para se preservar mais em questão a isto. Eu vejo um enorme alerta sobre saúde de um homem bastante importante para ela. Eles falam para que ela tome cuidado para não estar em energia de jogos, joguinhos, porque ela vai ser cobrada por algo ligado a jogos, que ela pode estar divulgando no Instagram dela. A família dela precisa se cuidar mais. Algo ligado a família vai abalar bastante ela. Eu vejo ela um enorme destaque na TV e vai dar muito certo.

Sobre Michele Souza

Michele Souza é uma respeitada vidente e terapeuta holística e tem chamado a atenção por suas previsões impactantes. Formada em Direito e atuando como coach, terapeuta vibracional e radiestesista, Michele tem uma habilidade especial: ela prevê eventos futuros com uma precisão que poucos podem afirmar ter.

Suas previsões abrangem temas globais e locais – desde eleições até desastres naturais e tendências da cultura pop.

“Acertei em cheio sobre os resultados da última Copa do Mundo, a eleição de Lula, e até mesmo eventos trágicos como ataques a escolas, a tragédia do Rio Grande do Sul e a pandemia de Covid-19. Minhas visões são um guia para muitos dos meus seguidores”, explica Michele. Sua taxa de acerto chega a impressionantes 90%, um diferencial que a coloca como uma das maiores sensitivas do Brasil e mais assertiva.

Ela também acertou previsões sobre eventos mais recentes, como a vitória de Trump, Botafogo Campeão do brasileiro, o campeão do BBB 24, a conquista do Palmeiras em 2023, morte do cantor Anderson do Molejo, entre outras.

Além de suas previsões, Michele é profundamente dedicada ao ensino e à transformação pessoal através de seu curso de prosperidade e despertar espiritual. Com mais de 10 mil pessoas já beneficiadas, o curso se baseia nos ensinamentos de seus mentores espirituais e promete realinhamento com as forças do universo, abrindo caminhos para o sucesso e a cura.

“A cada nova turma, vejo transformações incríveis. As pessoas não apenas prosperam financeiramente; elas alcançam uma paz e um entendimento espiritual que mudam suas vidas”, destaca Michele.

Michele ainda conta que algumas realizações de alunos que passaram pelo curso: “Teve gente que conseguiu dinheiro inesperado, triplicaram as vendas, compraram o tão sonhado carro, tiveram deferimento na justiça,conseguiram perdoar, conseguiram um bom emprego após anos desempregados”, explica.

