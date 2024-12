O Shopping ParkCity Sumaré vai se transformar em um mundo mágico, de fantasia e bruxaria, para receber, neste fim de semana, o Encontro de Fãs Harry Potter. O evento é gratuito e será realizado sábado e domingo, das 10h às 22h, no lounge próximo à loja Zanini Kids.

“A atração promete uma experiência encantadora e inesquecível para os fãs da saga Harry Potter”, comenta Gisele Alvares, Coordenadora de Marketing do Shopping ParkCity Sumaré. Gisele explica que a iniciativa é uma parceria com o projeto All Stars F.C. e contará com produtos oficiais, como varinhas mágicas, Mapa do Maroto, flâmulas, canecas e muito mais.

E nesta atmosfera mágica do universo Harry Potter, o público também terá a oportunidade de trocar figurinhas, inclusive as adquiridas na promoção de aniversário da rede de supermercados Savegnago.

Além dos stands no local, com inúmeros objetos do jovem bruxo, os fãs também vão encontrar um espaço instagramável especial, que contempla vídeo com a Capa da Invisibilidade, e a participação especial de Marco Casarin, vocalista da banda cover de Capital Inicial. Todo o valor arrecadado com a comercialização dos itens será destinado a instituições da região.

Leila Dada, coordenadora de Administração Geral da AD Shopping, afirma que o evento é mais uma ação para proporcionar lazer e entretenimento para todos os públicos. “O Encontro de Fãs Harry Potter chega para reforçar as atrações de fim de ano que o Shopping ParkCity Sumaré preparou para oferecer às famílias momentos únicos de encanto e diversão”, comenta.

SERVIÇO:

Encontro de Fãs Harry Potter

Quando: 21 e 22 de dezembro (sábado e domingo)

Horário: das 10h às 22h

Local: lounge próximo à loja Zanini Kids.

Evento gratuito.

Sobre o Shopping ParkCity Sumaré

O Shopping ParkCity Sumaré é o primeiro e único centro de compras da cidade e está localizado no melhor lugar de Sumaré, na Avenida Rebouças. Inaugurado em novembro de 2019 com todas as facilidades de acesso, o Shopping conta com um mix de lojas âncoras, megalojas e lojas satélites com uma ampla variedade de grifes feminina, masculina, jovem e infantil, além de acessórios, calçados, joias, presentes, e uma oferta completa de serviços. O ParkCity Sumaré conta com uma unidade do Savegnago Supermercados, além de opções de lazer, cultura e gastronomia. Também possui cinco salas de cinema da Rede Cineflix com capacidade total para 500 pessoas e a Academia Inova, rede que está entre as melhores operações desta atividade.

