Heineken lança o Boring Phone, celular que promove socialização para mais encontros fora das telas

Foi olhando o movimento das gerações Z e Y de detox dos celulares, que a Heineken se juntou à Bodega, label internacional e referência em streetwear, e à LePub, agência do Publicis Groupe, para lançar no Brasil o Boring Phone. O produto foi apresentado na Semana de Design de Milão, um dos eventos mais importantes do mundo em design e inovação. A proposta do aparelho telefônico é encorajar o público a se desconectar da tecnologia e ter interações sociais pessoalmente.

De acordo com uma pesquisa realizada pela Heineken com jovens nos EUA e no Reino Unido, 90% deles rolam o feed enquanto estão com amigos e família, checando o celular cerca de sete vezes por noite. De 62% que admitiram que olham as redes sociais quando saem, 32% gostaria de conseguir desligar o celular quando vão para festas.

Sob o mote “Menos no seu celular, mais na vida real” e sem as modernidades e funcionalidades dos aparelhos contemporâneos – e que, de quebra, roubam a atenção dos usuários para o ambiente online -, o Boring Phone não baixa mídias sociais ou quaisquer outros aplicativos. Produzido pela Human Mobile Devices (HMD), o Boring Phone possui caixa transparente e adesivos holográficos que se inspiram no amor da Geração Z pela tendência Newtro. Além disso, apresenta uma tela de 2,8 polegadas, com resolução de 240 x 320 pixels e um painel externo de 1,77 polegada, além de uma câmera integrada VGA de 0,3 MP.

COMO CONCORRER

Consumidores com mais de 18 anos de todo o Brasil terão a oportunidade de ganhar seu próprio Boring Phone. A Heineken está promovendo um sorteio exclusivo, que distribuirá 450 celulares. Os interessados devem se inscrever no site até 6 de setembro para participar. É necessário ser residente no Brasil e possuir CPF. O resultado será divulgado no dia 17 de setembro, tanto no site quanto por meio de um contato da empresa, utilizando os dados fornecidos na inscrição. Após a notificação, cada sorteado terá 72 horas para apresentar a documentação solicitada. Antes de participar, consulte as condições de participação e premiação.

“Um dos principais objetivos da Heineken é promover momentos de celebração e conexões reais. Com o Boring Phone, buscamos incentivar o público a vivenciar esses momentos no mundo offline, livre das distrações dos smartphones. Queremos que as pessoas se desconectem da tecnologia e desfrutem de interações sociais, abrindo espaço para novas possibilidades”, ressalta Beatrice Jordão, diretora de comunicação e branding da Heineken Brasil.

