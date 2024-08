Candidatos podem se preparar gratuitamente para o CNU

Com a extensão do prazo para a realização da prova do Concurso Nacional Unificado (CNU), candidatos de todo o país têm agora uma oportunidade adicional para aprimorar sua preparação. O adiamento do exame, remarcado para o dia 18 de agosto, possibilita aos participantes um tempo extra que pode ser aproveitado de diversas maneiras, desde revisar conteúdos fundamentais até aprofundar-se em áreas específicas do exame.

Fernando Mesquita, mentor do Qconcursos, comenta sobre o adiamento. “Agora são dois meses e meio até a prova para que o candidato possa se preparar. Na prática, é como se estivéssemos em um período de novo edital. Para muitas pessoas, isso será ruim, porque abala o psicológico. Para outras, será bom, já que haverá mais tempo para se preparar.” afirma.

Já Nara Sampaio, professora do curso de Direito da Wyden, destaca a importância de encontrar um método de estudo que se adapte à realidade de cada estudante. “Não há uma abordagem única que funcione para todos, mas alguns aspectos são fundamentais, como escolher com antecedência o local de estudo, garantindo que ele seja silencioso e adequado para a concentração. É importante também evitar distrações: se possível, fique longe do celular e use técnicas de concentração e produtividade para cronometrar o tempo dedicado aos livros e apostilas”, enumera.

No caso de concursos da área jurídica, a professora destaca, ainda, a necessidade de complementar a leitura da legislação com doutrina e jurisprudência. “É importante também manter uma rotina saudável, com momentos de descanso da mente e exercícios físicos. Outra estratégia interessante é montar grupos de estudo, em que os concurseiros podem compartilhar materiais e motivar uns aos outros”, complementa.

Para apoiar quem precisa turbinar os estudos, o Qconcursos oferece gratuitamente um preparatório com oito opções de cursos aos candidatos do CNU. A iniciativa busca amenizar as dificuldades enfrentadas pelos candidatos afetados pelas chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul, possibilitando melhores condições de preparação para o exame. A campanha da EdTech, especializada na preparação de candidatos para concursos, é válida até a data da prova. Para aproveitar os conteúdos basta acessar https://www.qconcursos.com/l/tp-maratona-q-cnu

No preparatório, os estudantes terão acesso a videoaulas exclusivas e conteúdos sobre Infraestrutura, Exatas e Engenharia; tecnologia, Dados e Informação; Ambiental, Agrário e Biológicas; Trabalho e Saúde do Servidor; Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos; Setores Econômicos e Regulação; gestão Governamental e Administração Pública; dentre outros.

CNU

O Concurso Nacional Unificado, oferecido pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos (MGI), contempla cargos públicos efetivos em órgãos e entidades públicas do Executivo Federal. O CNU está dividido em blocos temáticos relacionados às áreas de atuação, como infraestrutura, exatas e engenharias. A aplicação das provas objetivas e discursivas foi adiada para o dia 18 de agosto em decorrência da situação de calamidade pública no Rio Grande do Sul.