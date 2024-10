Quatro militares do Corpo de Bombeiros que estavam a bordo do helicóptero Arcanjo 4 da corporação de Minas Gerais morreram em um acidente aéreo no final da tarde dessa sexta-feira (11), no Distrito de Santo Antônio do Leite, que pertence à cidade de Ouro Preto.

Segundo as primeiras informações, a aeronave teria se chocado contra um paredão de rocha em uma região de mata. Havia pouca visibilidade no momento do acidente, o que pode ter sido a causa do ocorrido.

Lamento profundamente a trágica perda dos quatro militares do Corpo de Bombeiros e de dois socorristas, vítimas de um acidente enquanto cumpriam sua nobre missão de resgate em Ouro Preto. Minha solidariedade e orações estão com os familiares e amigos nesse momento tão difícil. — Romeu Zema (@RomeuZema) October 12, 2024

Nota do governo sobre a queda do helicóptero

O Governo Federal lamenta a morte dos quatro militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais e dos dois socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), vítimas do trágico acidente ocorrido em Ouro Preto, nesta sexta-feira (11).

A tripulação da aeronave era integrada pelo capitão Wilker, tenente Victor, sargento Wellerson, sargento Gabriel, médico Rodrigo Trindade e o enfermeiro Bruno Sudário.

O governo estende a solidariedade às famílias e amigos desses valorosos cidadãos que se dedicaram ao serviço público.