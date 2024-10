Um veículo Gol bola que estava abandonado em um condomínio em Santa Bárbara d’Oeste chamou a atenção de vizinhos e da Guarda Municipal nesta sexta-feira. O caso resultou em apreensão de drogas.

O caso aconteceu por volta das 21h15 mas ninguém foi preso na operação. Foram envolvidas muitas viaturas e motos da corporação.

Leia abaixo resenha feita pela GUARDA CIVIL MUNICIPAL Santa Bárbara D’oeste-Sp

APOIO TÁTICO 04 GCM VILLALON GCM SERNAJOTO GCM GABRIEL

APOIO TÁTICO 03 SUB FIRMINO GCM GOMES GCM FERNANDO

VIATURA 105 INSP CLEBER GCM DAMACENO GCM DGYOVANI

VIATURA 10 SUB MORAIS GCM DIVALDO

VIATURA 20 GCM DE SOUZA GCMF JOYCE GCM OSNIR

VIATURA 40 SUB APARECIDO GCM ALVES GCM SADHAN

MOTO 08 SUB ASSIS MOTO 02 GCM BERTONI MOTO 07 GCM WELLINGTON MOTO 10 GCM FRANCO

APREENSÃO DE DROGAS

APREENSÃO DE VEICULO Gol bola

DATA: 11/10/24

HORA: 21:15

LOCAL: AV RUTH G. ROQUE N°1190 RESIDENCIAL BOSQUE DAS ARVORES.

Durante patrulhamento preventivo pelo interior do condomínio manacás, está Equipe tática visualizou um VW Gol em nítido estado de abandono, ao tentar identificar o proprietário do veículo foi visualizado sobre o banco traseiro uma sacola plástica que continha em seu interior 28 kits de drogas sendo estas:

-132 porções de maconha

-207 pedras de crack

-241 micro tubos contendo cocaína.

Devido ao fluxo de pessoas pelo local, foi solicitado as demais equipes da GCM que auxiliaram na remoção do veículo até o plantão policial onde os fatos foram narrados a autoridade presente que deliberou a apreensão das drogas e do veículo após registro da ocorrência.

