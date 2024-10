As duas principais novidades que saíram das urnas no campo da esquerda na região no último domingo são jovens, engajados e decidiram contar ao NM da experiência da campanha e de projetos para o futuro.

Professor Rodrigo Crivelaro (PT) foi o nome mais votado de Santa Bárbara d’Oeste a ficar de fora da Câmara por conta da composição da chapa.

O grupo elegeu a vereadora mais votada da cidade, Esther Moraes (PV), mas faltaram votos para a segunda cadeira.

Maria Helena Galhani obteve mais de 1000 votos na chapa do Psol que só tinha dois candidatos em Americana.

Novidades que gostam de escrever

Como os dois gostam de escrever bastante, o NM decidiu colocar o relato de cada um em separado nos próximos dias.

Mas fica o registro de que boas campanhas conseguem atrair eleitores e podem cativar o voto, seja à direita ou à esquerda.

