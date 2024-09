À medida que o período eleitoral se intensifica, a proposta de Henrique do Paraíso e seu candidato a vice-prefeito, André da Farmácia, está gerando grandes expectativas e discussões fervorosas.

Com o apoio crucial do governador Tarcísio, Henrique do Paraíso apresenta um plano visionário que promete levar Sumaré a um avanço de 20 anos nos próximos quatro. A abrangência e o detalhe dessa proposta chamam a atenção e instigam a curiosidade sobre como uma transformação tão rápida e radical pode ser alcançada.

Henrique do Paraíso destaca que a base para esse plano está firmemente estabelecida. “A gente tem todos os pilares necessários para fazer um plano de desenvolvimento para nossa cidade”, afirma. Ele menciona a implementação de um governo técnico e a utilização de tecnologia da informação para superar a morosidade e a burocracia.

Além disso, sublinha a importância da infraestrutura estratégica próxima à CPFL e à BRK, bem como o alinhamento com o governador para otimizar a mobilidade urbana, essencial para suportar os padrões internacionais de qualidade, conhecidos como ISOs. Henrique também enfatiza a importância da qualificação profissional, destacando que seu vice, André da Farmácia, já está engajado nesse esforço.

Por sua vez, André da Farmácia, que é o segundo vereador mais votado da cidade e traz uma perspectiva empreendedora e inclusiva para o cargo, explica a estratégia central do plano: “A ideia é fomentar o comércio, assim, de uma forma intensa. E nisso vem os 20 anos em quatro.” Ele acredita firmemente que o uso da tecnologia da informação e o foco no desenvolvimento econômico são fundamentais para alcançar esse objetivo.

Fala Henrique

Henrique complementa a visão com uma metáfora poderosa: “Eu não tenho sombra de dúvidas que feito isso, é 20 anos de desenvolvimento em 4. Daqui dois, três anos vocês me falam. Toda aquela margem da rodovia Bandeirantes e toda a ampliação e expansão econômica planejada da cidade nas margens da rodovia. A locomotiva, ela pega vapor, ela começa a engrenar e não para mais.”

Com essas declarações e uma proposta tão inovadora, o futuro de Sumaré é promissor, e a proposta de Henrique do Paraíso está prontamente configurada para transformar radicalmente a cidade.

