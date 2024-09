O que é um Esquema VIP de Cassino?

Os cassinos online, atualmente oferecem, muitos tipos de recursos bônus, ofertas e promoções para seus usuários. O mais famoso deles talvez seja o bônus de boas-vindas.

No entanto, tais ofertas são especialmente voltadas para novos clientes. Muitas plataformas, porém, também oferecem vantagens para seus usuários mais antigos, através dos chamados esquemas VIP. Vale entender mais a seguir!

Unsplash

Entendendo mais sobre os esquemas VIP de cassinos

Esquemas VIP. Programa de fidelidade. Clube VIP. Não importa o termo exato, a verdade é que apenas as melhores marcas de cassino VIP realmente oferecem vantagens para seus membros veteranos. Pense nesses programas como grupos especiais dentro de cada site, oferecendo várias vantagens.

É bastante comum, inclusive, que eles sejam separados por níveis. Quanto mais alto for o nível de um usuário, melhores são os benefícios oferecidos a ele. O modo como esses níveis são separados variam de um site para outro. Por exemplo, alguns sites podem separar seus níveis através de metais preciosos, como bronze, prata, ouro e platina. Alguns podem separar apenas em números ordenados.

Para plataformas com muitos níveis, ambos os métodos podem aparecer juntos. Por exemplo, é possível encontrar o bronze 1, bronze 2 e bronze 3, então prata 1, prata 2 e prata 3, e assim por diante. Obviamente esses são apenas alguns exemplos e vários outros títulos podem acabar sendo usados, dependendo do cassino online em questão.

As regras para conseguir participar de alguns desses clubes VIP variam também de um site para outro. Alguns cassinos somam pontos para seus usuários desde o momento que realizam seu cadastro e começam a jogar dentro da plataforma. Quanto mais jogar, mais pontos e com isso, mais níveis dentro do programa VIP.

Em alguns outros casos, um convite especial pode ser feito para determinados usuários para adentrarem no esquema VIP. Muito provavelmente, esses convites são feitos para usuários mais assíduos.

Seja qual for o método, geralmente a inserção no programa e a subida de níveis envolve ser bastante presente dentro do site.

Unsplash

Os benefícios de programas VIP

Como já mencionado, não são todos os sites de cassino que possuem um programa VIP para seus usuários. Porém, mesmo entre aqueles que têm, os benefícios não são necessariamente iguais em todas as plataformas. Abaixo é possível conferir alguns dos melhores e mais populares benefícios dentro dos esquemas VIP.

Cashback

Apesar de ser uma oferta que geralmente pode estar disponível para todos os usuários, alguns sites a mantém exclusivo para seus membros VIP ao apostarem em seus jogos. Pode ser que os membros VIP tenham acesso à porcentagem maiores de reembolso também. Em muitos casos, quando o recurso está disponível, a porcentagem de cashback tende a ser maior quanto maior for nível VIP do usuário.

Limites Maiores

Quanto maior for o nível de um membro VIP, maiores podem ser seus limites de depósito e saque. Muitos cassinos online possuem limites de depósitos e saques por usuário em determinados períodos. Possuir níveis em um clube VIP pode aumentar esses limites dentro dos mesmos períodos, dependendo do site em questão.

Cupons Exclusivos

Muitas casas oferecem aos seus clientes VIP cupons e promoções exclusivas. Essas ofertas são pontuais e oferecidas exclusivamente para os membros VIP, ou mesmo para determinados níveis dentro do grupo. Eles podem se tornar disponíveis através da conta do usuário, no painel de controle ou notificações, ou mesmo ser enviado por e-mail. Entre tais opções também há ofertas exclusivas com bônus de recargas para os membros VIP, entre outras regalias.

Torneios Exclusivos

Muitos cassinos online oferecem torneios variados para usuários, com prêmios distintos. Clubes VIP também podem contar com competições do tipo, mas totalmente exclusivas para seus membros. Eles podem, inclusive, apresentar prêmios mais generosos para usuários VIP.

Gerentes Dedicados

Alguns esquemas VIP, em níveis mais elevados, também oferecem gerentes dedicados para seus usuários. Isso significa que há uma pessoa totalmente dedicada a organizar, administrar e solucionar problemas para a conta do usuário VIP. Esse é um benefício exclusivo bastante facilitador, pois usuários podem ter seus problemas resolvidos com muito mais rapidez, além de terem uma organização aprimorada da conta, com alguém disponível a todo tempo para suas demandas.

O Porquê dos Programas VIP

Atingir uma posição especial em uma plataforma sempre é bastante recompensador, mas a existência dos programas VIP não pode se resumir de maneira tão simplória. É muito comum, como já dito, que os cassinos ofereçam ofertas de boas-vindas para seus usuários. Essas promoções contam com bônus sobre o primeiro depósito (ou nos primeiros depósitos). Elas podem incluir, também, giros grátis em caça-níqueis.

No entanto, como o próprio nome já sugere, é uma oferta de boas-vindas, destinada apenas para novos usuários. Embora seja, sim, interessante ser bem recebido em uma plataforma online, a pergunta que resta é: o que acontece depois?

Se a fidelidade a uma plataforma não trouxer demais benefícios a longo prazo, muitos jogadores podem acabar perdendo o interesse e procurando novos sites, pois acabam sentindo que não são realmente valorizados. Por isso as promoções pontuais e claro, os esquemas VIP são tão importantes para os jogadores mais antigos e assíduos.