Juventude e Corinthians duelam na próxima quinta-feira (29), às 20h, no Alfredo Jaconi, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. E os números mostram um equilíbrio: nos últimos seis duelos entre as duas equipes, há uma ligeira vantagem para o time de Caxias do Sul.

Foram duas vitórias para os gaúchos, uma para o Corinthians e três empates. A última partida entre os clubes aconteceu no início deste mês, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou empatada em 1 a 1. Para o confronto, o Timão precisa superar o retrospecto negativo longe do seu estádio – onde soma 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas nos últimos dez jogos (somando todas as competições) – e as odds, que apontam só 3.22 para a vitória contra o Juventude, que tem 2.73, ou seja, é mais provável que o mandante ganhe.

Nas odds de classificação às semifinais, o Juventude tem 2.25, enquanto o Timão regista uma ligeira vantagem, com 1.64. Os dados são da Parimatch. E quem você aposta que sai vencedor desse duelo?

Odds Juventude x Corinthians – onde ganhar mais

Resultados Parimatch Betnacional Superbet Betano Corinthians vence a partida 1.65 1.57 1.57 1.57 Juventude vence a partida 6.84 6.02 6.50 6.50

