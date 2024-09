A jornalista Natália Ariede, com 19 anos de experiência na TV Globo, é agora âncora da nova emissora de notícias do país.

Na contagem regressiva para sua estreia no Brasil, o Times | CNBC anunciou hoje mais um nome de peso para o elenco de apresentadores do canal.

Profissional com carreira marcada por grandes coberturas e uma conexão especial com o público, Natália apresentará um dos telejornais diários da emissora, com horário na grade de programação ainda a ser definido pelos executivos do canal.

Durante quase duas décadas, chegou a ser apresentadora dos telejornais da Globo em São Paulo, no horário do almoço e no final do dia, e de programas como Globo Natureza e Antena Paulista. É essa experiência que Natália vai aplicar nas telas da CNBC no Brasil.

Natália começou a carreira como repórter em uma afiliada da TV Globo em Bauru e, em 2006, foi transferida para a sede da emissora em São Paulo. Ainda como repórter, se destacou levando ao ar milhares de reportagens e horas ao vivo em atrações como Bom Dia Brasil, Fantástico, Bem-estar, SPTV e Jornal Nacional. Protagonizou coberturas marcantes, incluindo o acidente do metrô Pinheiros e a queda do avião da TAM, além de reportar uma série de denúncias relevantes.

Mais recentemente, durante a pandemia, Natália Ariede realizou mais de 400 entrevistas ao vivo de sua casa, onde estava em home office devido à gravidez de sua segunda filha, com pautas que emocionaram e cativaram os telespectadores.

Fala Natália Ariede

Pouco mais de um ano após decidir deixar a televisão para se dedicar a outros projetos profissionais, a jornalista se viu seduzida pela chegada do maior canal de jornalismo de negócios do mundo ao Brasil. “Não é todo dia que a gente vê nascer uma TV, com uma marca forte como a da CNBC. Fazer parte desta equipe com grandes nomes, unidos pelo bom jornalismo, pelo olhar para os negócios, com conversas construtivas e propositivas, tem tudo a ver com o tipo de comunicação em que eu acredito. É o que escolhi exercer e o que nosso país merece. Estou contando os minutos para estar no ar”, afirmou Natália.

O CEO e founder do Times | CNBC, Douglas Tavolaro, ressalta a importância de ter a nova apresentadora na equipe. “A chegada de Natália Ariede reforça nosso compromisso em oferecer qualidade ao público brasileiro. Seu entusiasmo, experiência e paixão pelo jornalismo a tornam uma escolha acertada. Estamos a poucos passos da estreia”, afirma Tavolaro.

Contagem regressiva para a estreia

Natália se junta aos apresentadores Christiane Pelajo, Fabio Turci e Marcelo Torres, já anunciados pela CNBC no Brasil como âncoras de telejornais diários. Para os programas de entretenimento inspirados em negócios, a emissora já anunciou a influenciadora e empresária Camila Farani, ex-integrante do programa Shark Tank – exibido nos Estados Unidos pela própria CNBC.

Novos nomes serão anunciados nas próximas semanas para completar o elenco da nova emissora brasileira.

