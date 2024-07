Na última segunda-feira, 29 de julho, o Expo Águas de Sumaré foi palco de uma importante convenção municipal liderada por Henrique do Paraíso, atual vice-prefeito e candidato a prefeito da cidade.

O evento oficializou a coligação “Sumaré para Todos”, que reúne os partidos Republicanos, PL, Solidariedade, MDB, PMB e Agir, em apoio à candidatura de Henrique do Paraíso.

Um dos momentos mais aguardados da convenção foi o anúncio do candidato a vice-prefeito que acompanhará Henrique na corrida eleitoral. O escolhido foi André da Farmácia, atual vereador da cidade pelo MDB, que recebeu uma recepção calorosa dos presentes.

Henrique do Paraíso, ao oficializar André como seu vice, expressou sua gratidão: “Hoje é um dia marcante para todos nós. Tenho a honra de anunciar que André da Farmácia será meu vice nesta caminhada. Juntos, estamos mais fortes para construir um futuro ainda melhor para Sumaré. Agradeço imensamente o apoio de todos os partidos que se uniram a nós.”

Henrique também fez questão de ressaltar a importância da união e do trabalho em equipe: “A partir de hoje, somos todos uma só família, um único time dedicado a lutar por Sumaré. Cada um de vocês é essencial nessa jornada, e juntos, vamos transformar nossa cidade com dedicação, respeito e compromisso.”

O presidente do MDB, Wellington da Farmácia, também esteve presente no evento e reforçou seu apoio com entusiasmo: “Estou aqui para reafirmar meu apoio a Henrique do Paraíso em sua candidatura a prefeito. Acredito que sua liderança e experiência serão fundamentais para o progresso de Sumaré.”

Além das lideranças, o evento contou com a presença de vários candidatos a vereador dos partidos apoiadores. Com a nova coligação, a chapa de Henrique agora conta com 132 candidatos a vereador.

A convenção municipal marcou um passo decisivo rumo às eleições, consolidando alianças e reforçando o espírito de união em prol de um futuro promissor para Sumaré.

